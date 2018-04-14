CHP'li Sındır öğrencilerle buluştu

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Bornova'daki bir özel okulda düzenlenen eğitim söyleşisinde öğrencilerle biraraya geldi. Sınavda başarılı olmakla hayatta başarılı olmanın aynı şey olmadığını söyleyen Sındır, öğrencilere iyi insan olmalarını ve kendilerini geliştirmelerini öğütledi.

Ege Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan, eğitimci kimliğiyle öğrencilere seslenen Sındır, "Eğitim; bir ülkenin, bir toplumun varlığının ve geleceğinin en temel kurumlarından birisidir. Hayatta attığınız her adım bir sınavdır, verdiğiniz her karar bir sınavdır. Fakat eğitim yaşamımızdaki üniversite sınavını ya da diğer sınavları hayatınızın ne olacağının belirleyeceği sınavlar olarak görmeyin. Sınavda başarılı olmakla hayatta başarılı olmak aynı şey değildir. Hayatta başarılı olmak için kendimizi gerçekleştirmeliyiz bunun için; eksiklerimizi tespit edip onları tamamlamak için, mutlu olmak, dolu dolu yaşamak için çabalamalıyız. İyi insan olmaya ve bunun gereği olan insani erdemlerle kişiliğinizi tamamlamaya çalışın. Başarı böyle gelir" dedi.

"SORGULAMAKTAN VAZGEÇMEYİN"

Aydınlık bir geleceğe ancak eğitimde aklın ve bilimin esas alınmasıyla ulaşılabileceğinin altını çizen Sındır, "Üreten, yetki ve sorumluk sahibi bireyler ancak aklın ve bilimin ışığında; laik, bilimsel ve çağdaş eğitim sistemiyle yetişebilir. Ezberleyen, tekrarlayan bir anlayışla hiçbir ilerleme ve gelişme kaydedemeyiz. Unutmayın hepimiz aynı olmak zorunda değiliz, bizi birbirimizinden ayıran özellikler, birey yapan değerlerimiz var. Sorgulamaktan, merak etmekten asla vazgeçmeyin. Müzik dinlemek, edebiyatla, sanatla uğraşmak, resim yapmak, tiyatroya gitmek yani hayatınızı dolu dolu yaşamaktan ve iyi bir insan olmak ve insani erdemlerle kendinizi donatmaktan asla vazgeçmeyin. Bu saydıklarım boş zamanınızı değerlendirmek, doldurmak anlamına gelmemeli. Buna kişisel gelişiminizdeki boşluğu tamamlamak ve kendinizi gerçekleştirme çabası olarak bakın" diye konuştu.

"MESLEĞİNİZİ SEVMENİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Soru cevap şeklinde geçen son bölümde Sındır, meslek seçiminin önemine değindi ve şöyle konuştu:

"Başarı sadece okulda size aktarılan teorik bilgiyle gelmez. Başarılı olmak için, mutlu olmak için ihtiyaçlarınızı tespit edip doğru adımlar atmalısınız. Meslek seçiminiz çok önemli. Hangi meslek olursa olsun o mesleği severseniz, o mesleğe sarılırsanız mutlu olursunuz. O meslekte başarılı olursunuz. O meslekte ulusal ve uluslararası alanda tanınır, bilinir bir insan olabilirsiniz."

İZMİR, ()

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