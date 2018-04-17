CHP'li Sındır: Kimin aday olduğundan çok CHP'nin iktidar olabilmesi çok daha önemli

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, parti bağımlılığının öne çıkarıldığı taktirde iktidar olunabileceğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Karabağlar, Kemalpaşa, Ödemiş ve Selçuk Danışma kurulu toplantılarında partilileriyle bir araya geldi.

Kişilere değil partiye karşı aidiyet duygusu taşımanın önemine vurgu yapan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "Eğer partimize olan bağlılığımızı önde tutarsak genelde de İzmir’de de, İzmir’de kaybettiğimiz 8 ilçede de iktidar oluruz. Kimin aday olduğundan çok CHP’nin iktidar olabilmesi çok daha önemli" dedi. İktidar olmak için sorumluluk almanın önemine değinen Sındır, "Bu süreçte doğru adayları tespit etmek ve kiminle daha fazla oy alabileceğimizi saptamak da çok önemli. Türkiye’nin kritik bir dönemece geldiği bir dönemde genel başkanımız inanılmaz bir çaba sarf ediyor. 2 yıl en yakınında bulunan çalışma arkadaşı olarak buna şahit oldum. Bizim her bir partilimiz en az Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kadar çalışmak zorunda. Üyelerimiz partimizin ve ülkemizin geleceği için elini taşın altına koymaktan çekinmemeli, görev almaktan uzak durmamalı" dedi.

İZMİR, ()

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