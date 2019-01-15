CHP'li Sındır'dan sel bölgesine ziyaret

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, aşırı yağışlar nedeniyle selden zarar gören Kemalpaşa'nın Yiğitler Mahallesi'ne gidip, yaşananların boyutlarını yerinde inceledi.

Kemalpaşa'nın Yiğitler Mahallesi'ne giden Milletvekili Sındır bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan sel nedeniyle köprülerinin tıkandığını, yolların yıkıldığını, tarlaların zarar gördüğünü ifade eden Sındır, "Bugün burada herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Yaşanan afetin boyutlarını köylülerimizle, hemşerilerimizle birlikte yerinde inceledik. Tıkanan köprüleri, yıkılan yolları, zarar gören tarlaları, tahrip olan kanalları gördük. Tüm zararların hasar tespitlerinin yapılıp, burada yaşayan yurttaşlarımızın mağduriyetleri zaman kaybedilmeden ortadan kaldırılmalı. Yaşanan sel felaketinin ortaya çıkardığı mağduriyetin giderilmesi için çalışmalarımıza öncelik verecek, çiftçimizin her daim sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

İZMİR, ()

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