CHP'li Şevkin: Yeter artık, bu yolu yapın





ADANA, () -CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yapım çalışmaları uzun yıllardan bu yana devam eden Adana-Karataş yolunun can almaya devam ettiğine dikkat çekti.

TBMM'nde daha önce konuyu gündeme getiren, muhtarlar ve vatandaşlarla birlikte yol üzerinde açıklama yapan Dr. Şevkin, 'Ölüm Yolu'nu bir kez daha gündeme taşıdı. 31 Ocak 2019'da asker uğurlaması sırasında Karataş Yolu Solaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada askere uğurlanan genç Haydar Ateş'in Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın'la birlikte hayatını kaybettiğini dile getiren Şevkin, "Yeter artık, Karataş Yolu'nu yapın, ölümleri durdurun, durdurun, durdurun"dedi.

Yüreğir ilçesine bağlı Hilton Otel kavşağından başlamak üzere Akdeniz, Haydaroğlu, Seyhan, Havutlu, Doğankent ve Solaklı mahallelerindeki vatandaşların yoğun olarak kullandığı Karataş yolunun adeta 'ölüm yolu'na dönüştüğünü kaydeden Şevkin, şunları söyledi:

"2 Ekim 2018'de Ümit Peynirci adlı gencin beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybettiği acı olayın ardından, son bulmasını dilediğimiz üzücü, vicdanları yaralayan başka bir kaza ise geçen hafta meydana gelmiştir. 31 Ocak'ta asker uğurlaması sırasında midibüs ile iş makinası kafa kafaya çarpışmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş,13 kişi de yaralanmıştır. Ne yazık ki ölenlerden biri de askere uğurlanan gencimizdir. Bilimsel ve teknik verilerden uzak bir yöntemle kullanıma açılan yol ölüm saçmaya devam etmektedir. Kavşak düzenlemesi olmayan, ışıklı levha, trafik ışığı, kaldırım, yaya yolu, alt ve üst geçit, okul geçitleri ve duraklardan yoksun bir yolda yürümek, araç kullanmak, karşıdan karşıya geçmek de mümkün değildir. Yeter artık, durdurun, durdurun, durdurun! Bu yolu yapın."

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