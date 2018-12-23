CHP'li Şevkin: Adana'nın kirli havası halk sağlığını tehdit ediyor

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana’daki hava kirliliğinin halk sağlığını tehdit eder boyuta geldiğine dikkat çekti.Kentteki hava kirliliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Müzeyyen Şevkin, sorunun çözümü için meclisin araştırma komisyonu kurmasını talep etti. Başta kalitesiz kömür ve yakıt kullanımı olmak üzere çeşitli nedenlerle Adana’daki hava kirliliğinin büyük boyutlara ulaştığına işaret eden Şevkin, "Adana’da doğalgaz kullanımı sınırlıdır. Adana, 81 ili oluşturan Türkiye genelinde havası en kirli 3. kent olmuştur. Araştırmalar ise 81 ilden sadece 6’sının havasının temiz olduğunu göstermiştir" dedi. Hava, çevre ve gürültü kirliliğinin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna vurgu yapan Şevkin, araştırma önergesi talebini şu gerekçelere dayandırdı:"Her geçen gün artan kirlilik hastalıkların boyutunu da arttırmıştır. Uzmanların açıklamalarına göre hava kirliliği ölüm sebebi olarak değerlendirilmese de akciğer, kalp ve sinir sistemi üzerinde ciddi etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Astım, kronik bronşit, kalp krizi, kalp yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu gibi hastalıklar da oluşmaktadır. Adana 2015 ve 2016 yıllarında yapılan ölçümlerde partikül madde toleranslı yasal limit değeri yaklaşık 100 kez aşılmıştır. Adana ve çevre illeri yakından ilgilendiren ve toprakları gelecek açısından olumsuz etkileyen anız yangınları da ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Çukurova bölgemizde genelde yıl içerisinde iki ürün alınmakta ise de ülke topraklarımızın büyük kısmı organik madde içeriği bakımından fakir olup, yüzde 65’inde organik madde içeriği azdır. Anız ise; toprak için önemli bir organik madde kaynağıdır. Zamandan ve maliyetten kazanç sağlandığı düşünülse de anız yangınları, aslında ülke topraklarına büyük zarar vermektedir. Ayrıca saatlerce süren yangınlarla birlikte oluşan dumanlar hava kirliliğine neden olmaktadır. Tüm bu gerekçelerle Adana’da hava kirliliğine neden olan etkenlerin belirlenmesi, çevre, toprak ve halk sağlığının korunması, çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasa’nın 98 ve iç tüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."

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