CHP'li Sertel, Konak Tüneli'ndeki hız sınırını gündeme getirdi

CUMHURİYET Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel, Konak Tüneli'ndeki hız sınırının 50 kilometre olmasına vatandaşların tepki gösterdiğini belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Konak ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı Yeşildere ve Buca'ya bağlayan 1674 metre uzunluğundaki Konak Tüneli'ndeki hız sınırının 50 kilometre olmasının vatandaşları çileden çıkardığını belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, kendisine iletilen şikayetler üzerine konuyu Meclis gündemine taşıdı. Günde 40 binden fazla aracın geçtiği Konak Tüneli'nde kesilen trafik cezaları nedeniyle İzmirliler'in doğal vergi mükellefi olduğunu söyleyen Sertel, tüneller arasındaki hız sınırı farklılıkları ve vatandaşlara kesilen trafik cezalarıyla ilgili soru önergesi verdi.

"GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Her geçen gün gelişen araç teknolojisi karşısında yaya trafiğine kapalı bir bölgede 50 kilometrelik hız sınırının trafik cezası kesmek amaçlı olabileceğinin söylendiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Karayolunda yüksek hız yapılmasına karşıyız. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymasından yanayız. Ancak tüneller arasındaki hız sınırı farklılıklarının da neye göre belirlendiğini anlamak zor. Örneğin İzmir Bayraklı tünelindeki hız sınırı 90 kilometre, Kemalpaşa'da açılan tünelde 80, Aydın Selatin Tüneli'nde 80, Bolu Tüneli'nde 70, Konak tünelinde ise 50 kilometre. Hız sınırının 50 kilometre olması nedeniyle sadece 56 kilometre hızla giden bir vatandaşa dahi ceza kesiliyor. Özellikle şehre yeni gelenler ve bu kadar düşük hız sınırı olmayacağını varsayan İzmirliler, ceza üstüne ceza yiyor. Konak Tüneli'nden geçenler kesilen trafik cezaları nedeniyle doğal vergi mükellefi oldu. Sürücülerin ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde Konak Tüneli'ndeki hız sınırının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI