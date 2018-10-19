CHP'li Semih Esen, Konyaaltı için aday adayı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CHP Antalya eski İl Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru yaptı.

CHP'nin eski İl Başkanı Semih Esen, CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığı'na, Konyaaltı Belediyesi için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başvuru evrakını kalabalık grupla İlçe Başkanı Onur Duruk'a teslim eden Esen, burada partililere seslendi.

İktidar olmanın anahtarının yerel seçimlerde zafer kazanmaktan geçtiğine dikkati çeken Esen, “Bir sonraki seçimde belki de Konyaaltı Belediye Başkanlığı diye bir makam kalmayacaktır. Bunun bilincinde, seçimlerin sonucu vesilesiyle halka umut olmalıyız. Halka umut iktidara da korku olmalıyız. Bu nedenle bu seçimlerde adaylık sürecinin doğru atlatılması lazım. Bunun asla parti içi bir yarış şekline dönüştürmemeliyiz" dedi.

'MECLİS ÜYESİ LİSTEM OLMAYACAK'

Kim aday gösterilirse kendisi aday olmuşçasına onunla beraber çalışacağını vurgulayan Semih Esen, “Aday gösterilirsem de tüm arkadaşlarımı kucaklayacağım. Bizlerin aday olarak görevlerimizden biri de örgütlerimizi motive etmektir. Ancak aynı zamanda gerçeği görmek gibi görevimiz var. Çok mutlu günlerde maalesef çok mutlu bir yerel seçim adaylık süreci yaşamıyoruz. Açıkçası bu yerel seçim bizim bu karanlık tüneldeki son tutunacağımız dal" diye konuştu. Belediye meclis üyesi listesinin olmayacağını dile getiren Esen, dürüst, namuslu, ilkeli, partisinin ahlakını ve ilkelerini savunan belediye başkanlarının seçildiği bir süreç olmasını istediğini söyledi.

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