CHP'li Seçer: Vahap Seçer'den yan gelip yatan bir başkan olmaz

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkan Adayı Vahap Seçer, seçilmesi halinde çok çalışacağını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceğini belirterek, "Vahap Seçer'den hırsız olmaz, tembel adam olmaz, yan gelip yatan bir adam olmaz" dedi.

Vahap Seçer, geçen hafta etkili olan yağışlarla birlikte heyelan afetinin yaşandığı Erdemli ilçesinen Sarıyar Mahallesi'ni ziyaret ederek çiftçilere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Vatandaşlarla sohbet edip sorun ve talepleri dinleyen Seçer, alışılmadık bir başkan profili çizeceğini dile getirerek, "Bu noktaya siz ve çocuklarınız gibi zor şartlardan geçerek geldim. Tırnaklarımla kazıyarak geldim. Onun için Vahap Seçer'den iki şey olmaz. Bir, Vahap Seçer'den hırsız olmaz, doğamda yok. O elbise bana yakışmaz. İki, tembel adam olmaz, yan gelip yatan bir adam olmaz. Belediye başkanı olduğumda, Mersin'de çok farklı bir belediye başkanı göreceksiniz. Bugüne kadar hiç alışık olmadığınız bir belediye başkanı olacağım. Benim o koltuk için kimseye borcum yok. 'Beni o koltuğa getirin, ben de sizi ihya edeyim' demedim hiç kimseye" diye konuştu.

Başkanlığı döneminde Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar her bölgeye hizmet götüreceğinin sözünü veren Seçer, tarıma da ekstra ilgi göstereceğini söyledi. Seçer konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarım hem bölgemiz hem ülkemiz için önemli. Mersin'de en önemli geçim kaynağımız tarım. Bölgemde tarımın, tarımcının, çiftçinin, Toroslar'ın eteklerinde aile işletmeciliği yapan, 2 ineği olan, 1 dönüm tarlası olan, taşı sıkarak suyunu çıkaran fakir fukaranın, üreticinin bütün dertlerine çare olacağım. Ben çiftçi çocuğuyum. Hava karardığı zaman, 'Eyvah dolu gelecek' diye uykusuz geceleri de bilirim, don gelecek diye kışın soğuğunda lastik yakarak dışarıda beklemenin zorluğunu da bilirim. Belediye başkanı seçildiğimde önceliğim tarım olacak. Büyükşehir Belediyesi'nde Kırsal Kalkınma ve Tarım Dairesi'nin başında çok iyi bir ziraat mühendisi olacak. Köyleri gezen, ayağı çamura değen, köylüyle hemhal olan bir daire başkanım olacak."



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