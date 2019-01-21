CHP'li Seçer: Parayı halka harcayacağım

MERSİN, () - MERSİN'de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geniş yetkisi var. Parası da var, para gani. Eğer hırsıza, arsıza, çapulcuya akıtmayacaksa herkese yeter. O para halkın parası. Ben o parayı sonuna kadar halka harcayacağım" dedi.

Seçer, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde sel ile fırtına afetinden zarar gören üretim alanlarını gezdi. Vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen Seçer, 31 Mart seçimleri için destek istedi. Başkan seçilmesi halinde herkesin mutlu olacağını dile getiren Seçer, "Ben bu memlekette belediye başkanı olursam herkes kendini güvende hissedecek. 'Vahap Başkan oradaysa ben kendimi iyi hissediyorum' diyecek. 'Bu belediyede ayrımcılık gayrımcılık olmaz’ diyecek. 'Ben falanca etnik ya da mezhepsel yapıdayım diye benim sokağıma hizmet gelmemezlik olmayacak' diyecek" diye konuştu.

Belediye kaynaklarının sadece hizmet için harcanacağının altını çizen Seçer, şunları söyledi:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geniş yetkisi var. Parası da var, para gani. Eğer hırsıza, arsıza, çapulcuya akıtmayacaksa, yandaşların cebine akıtmayacaksa, birilerini zengin etmek için sözü yoksa ki Allah’a şükür kimseye böyle bir sözüm yok. O para fazlasıyla yeter. Herkese yeter. O para halkın parası. Ben o parayı sonuna kadar halka harcayacağım. Bunun sözünü veriyorum. Bunlar sadaka kültürü, makarna dağıtıyorlar, bulgur dağıtıyorlar diyenler var. Valla fakir varsa dağıtacağız. Fukara varsa dağıtacağız. Ama temel amacımız insanların çalışmasını sağlamak olacak."



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