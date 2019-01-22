CHP'li Seçer: Kente yeni sanayi siteleri ve esnaf ihtisas bölgeleri kazandıracağım

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkan Adayı Vahap Seçer, seçilmesi durumunda biri Mezitli'de, biri Akdeniz'de olmak 2 yeni küçük sanayi sitesi projesini hayata geçireceklerini ve esnaf ihtisas bölgeleri kuracaklarını belirterek, "Göreve geldiğimde en iyi iletişim kuracağım kesim esnaf olacak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li adayı Başkan Adayı Seçer, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer ve Cumhuriyet Taşımacılık Kooperatifi'ni ziyaret etti. Talepleri dinleyip projelerden söz eden Seçer, "Esnaflığa 5 yaşında Tarsus'ta kunduracı çırağı olarak başladım. Daha sonra soğuk demirci çıraklığı, marangozluk yaptım. Ticaretle uğraşan babamın yanında çalışırken de, üniversiteden sonra kendi şirketimi kurduğumda da esnafla iç içe oldum. Göreve geldiğimde en iyi iletişim kuracağım kesim esnaf olacak. Belediye meclisi üyeliğinde çeşitli meslek gruplarına kontenjan ayıracağım. Mevcut küçük sanayi siteleri yetersiz. Mersin'in sanayi siteleri içinde 5 bin işyerine ihtiyacı var. İlk etapta Mezitli'de bin, Akdeniz'de bin işyeri olan siteler yapacağız" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI

