CHP'li Seçer, hayalindeki Mersin'i açıkladı

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkan Adayı Vahap Seçer, hayalindeki Mersin'i açıkladı. Seçer, "Barışı ile, huzuru ile, refahı ile örnek bir kent yaratmak istiyorum" dedi.

Alevi Kültür Derneği'ni ziyaret eden Seçer, Şube Başkanı Hasan Kılavuz ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Türkiye'de Alevi toplumunun yaşadığı sıkıntıların bilindiğini belirten Seçer, "Bütün diğer inanç grupları ile vatandaşlık görevleri aynı olduğu halde, çocuklarını bu ülke uğruna şehit vermelerine rağmen, bizim yasal mevzuatımız, hatta onun da ötesinde anlayışımız, siyasal bakış açımız bu insanları diğer inanç gruplarına göre birkaç adım geri bırakıyor. Elbette belediye başkanı olarak yasalara uyacağım. ama şunun sözünü veriyorum. İnisiyatif kullanabileceğim her alanda bu toplumun sorunlarına olumlu yanıt verecek şekilde kullanacağım. Bu toplum eşit yurttaşlık istiyor. En azından bu kutsal mekanın yasal statüye kavuşturulmasını istiyor. Belediye başkanı olduğumda bu kutsal mekanların hizmetlerden faydalanması için katkı sunacağım" diye konuştu.



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