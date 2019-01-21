CHP'li Reşat Oktay partisinden istifa etti

CHP'nin Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi Mustafa Reşat Oktay, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Oktay, istifa açıklamasında partisini ağır dille eleştirdi.Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2009-2014 yılları arasında MHP, 2014 yerel seçimlerinde de CHP çatısı altında Muratpaşa ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliğine seçilen Mustafa Reşat Oktay, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında partisini eleştiren Oktay, CHP'nin yeterli ve seviyeli muhalefet oluşturmadığını ileri sürdü. CHP'nin İYİ Parti ile oluşturduğu ittifak sonrası Kepez ve Aksu ilçelerindeki uygulamalarını eleştiren Oktay, "Aksu ilçesinde Parti Meclisi'nden (PM) çıkan adayın yaklaşık bir ay sonra adaylıktan azledilmesini, Kepez mevcutta MYK kararı ile yayımlanan genelgeye uygun müracaat eden aday adayı olmasına rağmen ve kendi tabanında bir aday yerine kafaları karıştıracak şekilde ittifakın diğer ortağı İYİ Partili bir kişinin aday yapılması parti emekçilerini hayal kırıklığına uğratmıştır. CHP'nin bu adayı kabul etmesi ancak göz boyamasıdır" dedi.'CHP'DE SİYASET YAPMA İMKANIM KALMADI'Kepez ilçesinde CHP'nin kendi adayını belirlemesi gerektiğini savunan Oktay, "Görülmektedir ki CHP tüm yurtta ve Antalya'da iktidarı hedeflememektir. Her şey bir yana ülkemizde iktidar kadar önemli olan tüm yurttaşları ümit taşıyacak muhalefet ikliminden hızla uzaklaşmaktadır. Bu sebeple CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamasından dolayı istifa ediyorum. Siyasi yaşantımı bağımsız olarak sürdüreceğim" dedi.

FOTOĞRAFLI