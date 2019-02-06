CHP'li Polat, su altındaki tarım alanlarını sordu

CUMHURİYET Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir'de sel ve su baskınları nedeniyle verimli tarım arazileri ve ürünlerin sular altında kaldığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, yaşanan mağduriyetin giderilmesi konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu.

İzmir'de Ocak ayının son günlerinde ve Şubat ayının ilk günlerinde etkili olan sağanak yağışlar il genelinde etkili oldu, su ve sel baskınlarına yol açtı. Sel ve su baskınları nedeniyle verimli tarım arazileri ve ürünler sular altında kaldı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, özellikle Bayındır ilçesinin ova kesiminde, Küçük Menderes Nehri'ne yakın bölgelerde mahalleler ve tarlaların su altında kaldığını ve büyük tarımsal zayiat oluştuğunu belirterek bir soru önergesi verdi. Polat, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

"Aşırı yağış ve su taşkınları nedeniyle Bayındır ve Torbalı ilçeleri başta olmak üzere İzmir'de toplam kaç dekar alanda zarar meydana gelmiştir? Su baskınları nedeniyle kaç üreticinin zarar gördüğü tespit edilmiştir? Su baskınları ve sel ile ilgili olarak, üreticilerimizin mağduriyetlerine yönelik Bakanlığınızca hangi çalışmalar yapılmıştır?Sağanak yağışlar nedeniyle sular altında kalan tarım arazilerinde kaç üreticinin ürünleri sigortalıdır? Sigorta yaptıramamış olan üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi hususunda herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Neredeyse her yıl aynı dönemde yaşanan sel felaketlerinin önlenmesine yönelik bakanlık olarak projeleriniz var mıdır? Var ise bu projeler nelerdir, ne zaman hayata geçecektir? Su baskınlarından etkilenen ekili ve dikili arazileri; ev ve işyerleri olan yurttaşlarımızın borçlarının yapılandırılması ya da ertelenmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır? Sel bölgesindeki çiftçilerimize yönelik olarak tohumluk, ilaç, gübre ve mazot gibi girdi kalemlerinde KDV ve ÖTV oranlarını yüzde 1 gibi sembolik orana düşürmeye yönelik bir çalışmanız var mıdır?"

İZMİR, ()

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