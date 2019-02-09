CHP'li Özer'den hal ziyareti

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Toptancı Hali'ni ziyaret etti.

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, sabaha karşı Kumluca Toptancı Hali'ne geldi. Aydın Özer önce komisyoncuları ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ardından çiftçilerin ürünlerini sergilediği hal meydanına inen Özer, çiftçi, komisyoncu ve tüccarların bir araya gelip ürünlerini pazarladığı ortama şahit oldu.

Üreticilerle sohbet eden CHP Milletvekili Aydın Özer, komisyoncuların üretici adına ürünleri sattığını ve yasayla belirlenmiş olan yüzde 8 payını aldığını belirterek, "Komisyonu da malını sattığı çiftçiden alır. Mesela 100 liraya satmışsa içinden 8 lira alır. Komisyoncu mal alıp satan birisi değildir. Piyasaya etki eden birisi değildir" dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin üreticiden ürün alıp, tanzim mağazalarında satmasına yönelik çalışmaya da değinen Özer, "Gelip malı halden alacaklar. Çünkü başka alacakları yer yok. Aynı maliyeti onlar da yüklenecek. Aynı nakliye ve paketleme maliyetleri onlar için de geçerli. Bunun daha önce yapılmış birçok örneği var. Sürekliliği olmaz. Sürekliliği olmadığı için de bu iş olmaz. Bu sorunun kesin çözümü tarım planlamasıyla olur. Önce ürün planlaması ve tarımın ne durumda olduğunu masaya yatırarak, hastalığı teşhis ederek yapılır. Kesin sonuç, üreticinin desteklenmesindedir. Üretici destekleri düşüktür. Gübre maliyetleri, ilaç maliyetleri ve fide maliyetleri çok yüksektir. Domatesin üretim maliyeti kilo bazında 2 TL'dir. 2 liraya üretilen bir malı 1 TL'ye satma imkanımız yok. Üretim az, kış şartları yoğun olduğu için de üretim düşük. Talep fazla olduğu için fiyatlar biraz yüksek. Mart ayı geldiğinde domates daha hızlı kızaracak. Biberler, patlıcanlar daha çok hasat edilecek. Bu da doğal olarak ucuzluğu getirecektir" diye konuştu.

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