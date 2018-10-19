CHP'li Manduz, Karabağlar için aday adayı oldu

CUMHURİYET Halk Partisi'nde çeşitli görevlerde bulunan Karabağlar eski İlçe Başkanı Polat Manduz, Karabağlar Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Aile bireyleriyle birlikte CHP İlçe Başkanlığı'na gelen Manduz, adaylık dosyasını İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız’a teslim etti. İlçe binası önünde partili gençler tarafından karşılanan Manduz, alkışlar ve sloganlar eşliğinde adaylığını ilan etti.

Karabağlar için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışacağını belirten Polat Manduz, "Karabağlar benim yuvam. Ben bu ilçenin öz evladıyım. Burada var oldum, burada siyaset yaptım. Her sokağını karış karış, her insanını isim isim bilirim. Önce parti örgütümden sonra halkımdan aldığım güçle ilçeme en güzel hizmetleri sunmak için Karabağlar Belediye Başkanlığına adayım. Partimin bayrağını en yüksek oy oranıyla dalgalandıracağıma inanıyorum. Bu yolda benimle yürüyen herkese minnet borçluyum" diye konuştu.

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız da "Polat başkanımız bu ilçede ilçe başkanlığı yapmış, emek vermiştir. Her yerde ayağının tozu vardır. İnşallah bu yeni çıktığı yolda başarılı olur. Burada önemli olan Karabağlar’daki iktidarımızı daha da güçlendirmektir. Genel Merkezimiz hangi adayda karar kılarsa onun arkasında birlik ve beraberlik içerisinde Karabağlar’a göz dikenlere karşı bu kaleyi daha perçinleyecek ve onlara gerekli dersi vereceğiz" dedi.

İZMİR, ()

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