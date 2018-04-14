CHP'li Kuyucuoğlu, battı çıktı inşaatlarını ziyaret ederek bilgi aldı

MERSİN, () - MERSİN Milletvekili CHP'li Serdal Kuyucuoğlu, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan 3'üncü Çevreyolu-Gözne yolu kavşağı battı çıktı inşaatının şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aynı zamanda ulaştırma uzmanı olan Serdal Kuyucuoğlu, kontrol teşkilatı ve şantiye şefiyle görüştü. Çalışmaları yerinde inceleyen Kuyucuoğlu, "Altyapı çalışmalarıyla ilgili olarak, DSİ'ye ait kapalı sulama sisteminin deplase çalışmalarının devam ettiğini yerinde tespit ettik. Ödemelerde sıkıntı olmaması halinde inşaatın kavşak projesinin tamamlanabileceğini düşünüyorum. Bu aksta trafik yükünün hafifletilmesi için 3'üncü Çevreyolu'nun, üçüncü bir alternatif yol olarak uzatılması gerekiyor" dedi.

Okan Merzeci Bulvarı-Mezarlık kavşağının battı çıktı projesinin de Mersin açısından önemli bir ihtiyaç olduğuna değinen Kuyucuoğlu, "Bu kavşağın bir an evvel hayata geçirilmesi kent trafiğini önemli oranda rahatlatacak. Projenin bir an evvel tamamlanması için ödeneğin zaman kaybetmeden çıkarılması gerekiyor. Mersin bu konuda zaman kaybetmemeli. Şimdiye kadar önlem alınmaması nedeniyle sorunlar yaşanıyor. Bu sorunların daha da büyümemesi için bu kavşak projeleri büyük önem arz ediyor" diye konuştu.



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