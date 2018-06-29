CHP'li Kumbul'dan Bakan Soylu'ya tepki

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmamasına yönelik sözlerini eleştirerek, "Şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuz. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda tam kadro halinde şehitlerimizin huzurunda olacağız" dedi.

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, 24 Haziran'da milletvekili seçilen Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı ve İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ile il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Valilere, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim" sözleri ile toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yaptığını belirtem Kumbul, Soylu'nun ateşle oynadığını söyledi. Kumbul, "Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölme peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. AKP Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal içişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir" dedi.

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Açıklamanın yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delili olduğunu vurgulayan Kumbul, "Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuz. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır" diye konuştu.

GÖZALTINDAKİ CHP'LİLER

Ahmet Kumbul, 24 Haziran gecesi Antalya Adliyesi'nde çıkan gerginlik sonrası dün gözaltına alınan 5 kişi hakkında da açıklamada bulundu. Bu 5 gencin oylarına sahip çıkmak için gece oraya geldiğini belirten Kumbul, savcılıkla yaptığı görüşme sonrası delillerin henüz yeterli olmadığı ve kamera kayıtlarının deşifre işlemi sürdüğü için gözaltı süresinin uzatıldığına yönelik bilgi aldığını kaydetti. Kumbul, "Adliye önünde ben de vardım. Olaylar tek taraflı değildi. Arkadaşlarımız orada provoke edildi. Olayların büyümemesi için hepimiz müdahale ettik. Polisin yönünü sadece bir tarafa çevirmesi, kameralarını da sadece bir yöne çevirmesi çok doğru değildi. Eğer bu süreç uzadıysa gözaltı sayısı da artabilir" dedi.

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