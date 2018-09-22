CHP'li Kaya GAZİSEM'i gezdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Gaziemir Belediyesi'nin dokuz yıl önce hayata geçirdiği Sosyal Etkinlik Merkezi'ni (GAZİSEM) ziyaret etti.

Öğrencilerin kırtasiye malzemelerinden, okuldaki her türlü ihtiyaçlarına kadar karşılayan merkezi ilgiyle gezen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya,

"Bizler Cumhuriyet değerlerini ön planda tutarak, eğitimin gelişmesini sağlayacağız. Üniversite mezunlarımızın işsiz olmadığı, öğretmenlerin branşlarında atamaların yapılacağı bir eğitim sistemini hedefliyoruz. Siyasete bakılarak atama yapmamalı, mülakat sistemine son verilmelidir. Okul türleri Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı ve her çocuğumuz aynı şartlarda eğitim görmeli. Eğitimin toplumla, ekonomiyle ve bilimle ilişkisini yeniden kurmalı ve ona göre etkin yapılanma, çağdaş-bilimsel içerik, yetişmiş öğretmen, güçlendirilmiş okul ve edilgen olmayan öğrenci dikkate alınarak eğitim yeniden yapılandırılmalı" dedi.

İZMİR, ()

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