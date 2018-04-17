CHP'li kadınlardan Gül'e teşekkür





KEMER, () - KEMER Belediyesi'nin desteğiyle CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Kadın Kolları Başkanları Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katılan kadınlar, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü ziyaret ederek katkısı için teşekkür etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından geçen hafta sonu Göynük Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen İl Kadın Kolları Başkanları Eşgüdüm Toplantısı'na katılan kadınlar, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü makamında ziyaret etti. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin başkanlığındaki heyet, toplantılarına destek ve katkılarından dolayı Başkan Gül'e ve Kemer Belediyesi'ne teşekkür

etti.

'GÖNÜLLÜ ELÇİLERİMİZ OLACAKLAR'

Başkan Mustafa Gül, "Kemer'in çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilçemize 81 ilden elçiler geldi. Memleketlerine döndüklerinde Kemer'imizi anlatacaklar. Gönüllü turizm elçilerimiz olacaklar. Hani iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş derler, doktorlarımız buraya geldi. Biz buradaki ev sahipliğimizi, misafirperverliğimizi göstermeye çalıştık. İnşallah onları tekrar Kemer'de görmek istiyoruz" dedi.

'NEŞE GÜL ÖRNEK OLDU'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse de "Kemer'de 81 il örgütünün kendisini ifade edebileceği çok güzel bir ortam oluşturuldu. Bu beni çok mutlu etti. Buradan çıkacak dalga dalga yayılacak bir umut, bir ışık 2019 seçimlerine yön verecek. Bu anlamda sevgili belediye başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Burada gerçekten çok ciddi sosyal belediyecilik çalışmaları yaptığını gördüm. Başkanımızın eşi Neşe Hanım da kadına yönelik şiddete gerçekten var gücüyle karşı çıkmış ve burada kadın mücadelesini büyüten bir arkadaşımız. Bu da bizi mutlu ediyor. Burada kadına ve çocuğa taciz ve şiddete yüksek sesle karşı çıkan ve bu konuda çok hassas olan bir başkan eşinin olması da bizim mücadelemizi ayrıca büyütecektir" diye konuştu.

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