CHP'li kadınlardan aşure etkinliği

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde CHP Kadın Kolları tarafından aşure etkinliği yapıldı.

CHP Serik Kadın Kolları tarafından Atatürk Caddesi eski belediye binası önünde yapılan aşure etkinliğine CHP İlçe Başkanı Yusuf Etli, Kadın Kolları Başkanı Hülya Yedek, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Kadın Kolları Başkanı Hülya Yedek, aşurenin hikayesini anlatırken, "Bir rivayete göre kendisi vasıtasıyla emirlerini ilettiği Hz. Nuh'un kendisini dinlemeyen halkını Allah'a şikayet etmesi üzerine, Allah kendisine çok büyük bir gemi yapmasını ve kendisine iman eden canlılardan birer çifti almasını emretmiştir. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra büyük bir tufanla her yer su altında kalır. Uzunca bir süre yapılan seyahatten sonra gemide erzak sıkıntısı da baş gösterir. En sonunda ellerinde kalan son malzemeleri karıştırarak bir çorba yaparlar. Bu çorbayla hayatımıza girmiştir aşure" dedi.

Daha sonra katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.

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