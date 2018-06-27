CHP'li İlçe Başkanları Genel Merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir mesajı

İzmir'in Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Çeşme, Dikili CHP ilçe başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için Ankara'ya gitti. Burada genel merkez yönetimi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için oturma eylemi yapan vatandaşlarla konuşan Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, partilileri eylemlerinden vazgeçmeleri için ikna etmeye çalıştı. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP ilçe başkanları, Genel Başkan'ın kendilerine yerel seçimler için adayların erkenden belirleneceğini söylediğini aktardı.

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından CHP'de başlayan tartışmalar, İzmir'de de farklı şekilde yankı buldu. İzmir'de CHP'nin Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü, Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, Çeşme İlçe Başkanı Ekerm Oran ve Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti üst yönetiminin istifa etmesini isteyenlere karşı soluğu Ankara'da aldı. Genel merkez önünde mevcut yönetime karşı oturma eylemi yapan partilileri, eylemlerinden vazgeçirmeye çalışan Konak Başkanı Çağrı Gruşçu, Ankara'ya çıkarma yapma gerekçelerini açıkladı. CHP'ye ve parti üst yöneitmine yönelik bir takım dış destekli saldırıların olduğunu ileri süren Gruşçu, "Bu saldırılarla, partimize zarar veriliyor ve partimizin kurumsal kimliğini çökertilmeye çalışılıyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve parti üst yönetimini desteklemek için geldik" dedi. CHP'nin, Türk demokrasisinin aklı ve vicdanı olduğunu, CHP'nin kurumsal kimliği ve tarihten aldığı güçle bu tür oyunlara asla gelmeyeceğini söyleyen Gruşçu, "Dışarıdan yapılan bu bilinçli harekete karşın içeride ne yazık ki bireysel siyasetini ve siyasal ikbalini var etmeye çalışanların buna çanak tuttuğunu görüyoruz" diye konuştu.

CHP'DE YEREL SEÇİM HAMLESİ

"Kemal Kılıçdaroğlu da, Muharrem İnce de, Deniz Baykal da bizimdir" ifadelerini kullanan CHP'li Gruşçu, şunları söyledi:"Partimizin tüm değerleri bizim için anlam ifade ediyor. O nedenle bu tür tahriklere kapılmadan önümüzdeki yerel seçim sürecinde örgütümüzü daha da güçlendirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu önderliğinde, parti üst yönetimi ile birlikte, partimizi en iyi şekilde temsil edecek ve çalışmalarımızı CHP'nin kurumsal kimliğine uygun şekilde yerine getireceğiz."Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile görüşen ilçe başkanlarına, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlere yönelik önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, il ve İlçe örgütlerinin daha fazla çalışmasını istediği, bu süreçten daha güçlü çıkacaklarını söylediği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca tüm örgütlerin şimdiden yerel seçimlere odaklanması gerektiği uyarısında da bulunduğu kaydedildi. İlçe başkanları ve örgütleri ise mevcut yönetimin yanında durarak Genel Başkanın talimatlarına uyacakları konusunda güvence verdi. Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim öncesi adayların erken belirleneceğini de söylediği öğrenildi. CHP'li başkanlar, Kılıçdaroğlu ile partinin üst organlarına destek açıklaması yaptıktan sonra İzmir'e dönmek için yola çıktı.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2018, 16:45