CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar: 'İs değil, iz bıraktım'

İZMİR'de 2014 seçimlerinde Karşıyaka'dan belediye başkanı seçilen ve bir dönem görev yaptıktan sonra aday gösterilmeyen Hüseyin Mutlu Akpınar, "İs değil iz, laf değil iş üretmenin, kişisel ve siyasal duruşumu emeğe, hizmet ve eserlere dönüştürmüş olmanın huzuru içindeyim" dedi. Akpınar'ın "Çıkar musluklarını kesip, rant beklentilerini çöpe attığımız ve kapılarımızı böylelerine açmadığımızdan dolayı hayal kırıklığı yaratmış olabiliriz" sözleri de dikkat çekti. Akpınar, ayrıca güzel işler yaptıkları için arkasından kuyu kazılmış olabileceğini söyledi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için tekrar aday gösterilmedi. Akpınar'ın yerine Cemil Tugay, aday oldu. Hüseyin Mutlu Akpınar, yaptığı yazılı açıklama ile durumu değerlendirdi. 2014 seçimlerinde kolay ulaşılamayacak oy oranıyla seçildiğini belirten Akpınar, Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nı, 31 Mart'ta bir başka arkadaşına bırakacağını, bu nöbet değişikliğinin de yine CHP bünyesinde olacağını, Karşıyaka'nın sosyal demokrasinin kalesi olduğunun bir kere daha göstereceğini vurguladı. Akpınar, "Onurla geldiğim görevimi onurla bırakacağım. İs değil iz, laf değil iş üretmenin, kişisel ve siyasal duruşumu emeğe, hizmet ve eserlere dönüştürmüş olmanın huzuru içindeyim. Sokaktan gelmiştim, sokakta oldum ve yine başı dik bir insan olarak, bu güzel kentin sokaklarında dolaşacağım. Aldığım bayrağı yere düşürmedim, daha da yükselmiş olarak vefaya, saygıya ve geleceğe emanet edeceğim" dedi.

'HİZMETLERİMİZİ YETERİNCE ANLATAMMIŞ OLABİLİRİZ'

Karşıyaka'da geride kalan beş yılda, unutulmayacak işlere imza attıklarını kaydeden Hüseyin Mutlu Akpınar, "Bu işlerin önsözü, yurtseverliktir, devrimciliktir. Türkiye Cumhuriyeti değerlerini sonuna dek ve ödün vermeksizin savunmakla, bir yaşam biçimine dönüştürme çabasının inadı ve kararlılığıyla yazılmıştır. Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'sında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde nasıl yürünür sorusuna verilen yanıtlar, beş yılın manifestosudur" dedi. Açıklamasında, yaptığı hizmetlere de değinen Hüseyin Mutlu Akpınar, şöyle devam etti:

"Bunları neler yaptığımızı sıralamak ve övünmek adına değil, tarihin belleğine ve Karşıyaka'nın vefasına emanet etmek için anımsatıyorum. Bütün bu çalışmaların altında 'Biz büyük bir aileyiz' diyen Karşıyaka'nın, hemşerilerimin ve her kademesindeki emekçileri ile mesai ve yol arkadaşlarımın imzası vardır. Birlikte başardık. Sıradanlaşma ve düşünsel yetersizlik batağına zorlanan bir ülkede, bunları yeterince anlatamamış olabiliriz."

'KUYU KAZILMIŞ OLABİLİR'

"Çıkar musluklarını kesip, rant beklentilerini çöpe attığımız ve kapılarımızı böylelerine açmadığımızdan dolayı hayal kırıklığı yaratmış olabiliriz" ifadeleri dikkat çeken Akpınar, yalnızca halkın esenliğini, ülkenin geleceğini, ayağında ayakkabısı olmayan çocukların hakkını ve Karşıyaka'nın onurunu savunduklarını ve bunun için arkalarından kuyu kazılmış olabileceğini ileri sürdü. Akpınar, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Çıtayı çok yükseğe koyduğumuzun farkındayım. Ama beni yaşamın ve insanın gözlerine bakarak, ruh ve gönül ferahlığıyla konuşturan gerçek budur. Samimiyetinden ve erdemlerinden başka yitirecek hiçbir şeyim olmadı. Onları teslim alacak bir kişi, kurum ya da makam da henüz icat edilmedi."

İZMİR, ()

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