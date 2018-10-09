CHP'li Göker göl için önerge

Mesut MADAN/BURDUR,() - CHP Burdur Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Mehmet Göker, Burdur Gölü'nde yaşanan kurumanın nedenlerinin araştırılması, bu kapsamda oluşturulması gereken politikaların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma önergesi verdi.

CHP Milletvekili Mehmet Göker, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına verdiği önergede, göldeki kurumayı önlemeye yönelik olarak acilen bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi. Göker, "Göl havzasındaki tarımsal faaliyetlerde yanlış ve aşırı su kullanımını önlemek için çiftçilerin mevcut ekonomik gelirlerini azaltmadan havzanın toprak ve iklim yapısına uygun, az su tüketen ve doğru sulamaya dayalı yeni tarımsal ürünler denenmelidir. Yine göl havzasının tamamında damlama sulama yöntemi ve yağmurlama sulama yöntemleri kullanılırsa, tonlarca metreküp su tasarruf edilebilecek ve bir nebze olsun gölün kurumasının önüne geçilebilecektir" dedi.

Türkiye'nin en derin göllerinden biri olan Burdur Gölü'nün 300 bine yakın su kuşuna, endemik kuş türlerine ve özellikle dünyada nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeklerinin yüzde 70'ine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Göker, şu ifadelere yer verdi:

"Ancak gölümüzün 50 yıl önceki su kapasitesi 7.5 milyar ton civarındayken günümüzde bu miktar 3.5 milyar tona düşmüş durumdadır. Bilim insanlarına göre gölün su seviyesindeki azalma kritik noktayı aşmış ve göldeki çekilme artık geri döndürülemez noktadadır. Burdur Gölü'nde yaşanan kurumanın nedenlerinin araştırılması, bu kapsamda oluşturulması gereken politikaların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98. ve Meclis İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz."

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