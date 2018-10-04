CHP'li Erbay'dan yasa teklifi değerlendirmesi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Burak Ebay, partisinin, emeklilikte yaşa takılanların yaşadıkları haksızlıkların giderilmesi için TBMM'ye verdiği yasa teklifi ile ilgili açıklamada bulundu. Erbay, emeklilikte yaşa takılanların yıllardır haksızlık yaşadığını, bu durumun ortadan kaldırılması gerekteğini söyledi.

AK Parti'nin 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı yasayı geriye doğru işleterek hukuksuz bir şekilde binlerce insanın emeklilik yaşını ertelediğini ve vatandaşların emeklilik hayallerini elinden aldığını öne süren Erbay, "CHP olarak, büyük bir mağduriyet yaratan ve kangren haline gelmiş bu sorunun çözümü için TBMM Başkanlığı'na yasa teklifimizi verdik. 24 Haziran seçimlerinden önce halkımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Grup Başkanvekillerimiz kanun teklifinin görüşüleceği Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İlişkiler Komisyonu'nun toplanması için dilekçe verdiler. AKP her ne kadar bu kanuna destek vermese de diğer partilerin ortak tutumuyla bu kanunun geçmesi mümkün" diye konuştu

CHP'li Erbay, AK Parti'nin kanun teklifine karşı çıkarken ekonomiye büyük bir yük getireceğini ileri sürmesini eleştirerek, "Saraylar yaparken, saray gibi uçaklar alırken ekonomiye yük olmuyor. Sarayın günlük maliyetinin 1.8 milyon lira olduğu bir yerde, vatandaş yiyecek ekmek bulamazken, adını dahi duymadığımız yiyecek ve içeceklerle kokteyller düzenlenirken ekonomiye yük olmuyor. Ama gel gör ki vatandaşa sıra geldi mi ekonomiye yük oluyor. Ekonomiye yük olan vatandaş değil aslı sizsiniz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin artık mecliste çoğunluk olmadığını belirten Erbay, "AKP dışında mecliste grubu bulunan dört parti de bu kanuna olumlu yaklaşıyor. Meclis aritmetiği de AKP dışındaki partilerin birleşmesiyle bu kanunun çıkarılmasına imkan sağlamaktadır. Biz CHP Grubu olarak bütün partilere çağrı yapıyoruz. Bir an önce bu yasa Meclis'ten geçirilerek binlerce insanın mağduriyetini ortadan kaldırmalıyız. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Binlerce insanı bu mağduriyetten kurtarmak için var gücümüzle çalışacağız. Halkımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğiz" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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