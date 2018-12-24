CHP'li Erbay: AB vazgeçilmez hedefimiz

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile buluştuğu toplantıya katılan CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Burak Erbay, Türkiye-AB ilişkileri konusunda açıklamalarda bulundu.

CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, AB Karma Parlamenter Komisyonu üyesi milletvekilleri ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in de katıldığı toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Burak Erbay, Türkiye- AB ilişkileri, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, dış politika ile ilgili güncel meseleler ve bunlarla ilgili birçok konuda görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

AB ile Türkiye ilişkilerinin uzun bir tarihi geçmişe sahip olduğunu ve Türkiye'nin stratejik hedeflerinden birisinin de AB üyeliği olduğunu belirten Erbay, "Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile AB Büyükelçileri arasında ilişkilerin geleceği ve CHP'nin tutumu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. CHP'nin AB perspektifi ve üyelik sürecine yönelik politikaları detaylı bir şekilde anlatıldı" dedi.

Toplantıda Türkiye - AB ilişkileri ve yaşanan aksaklıklar üzerinde durulduğunu söyleyen Erbay, "Türkiye'deki siyasi durum, demokratikleşme, güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi AB için olmazsa olmaz temel meseleler ele alındı bu görüşmede. AB heyeti bu konudaki düşüncelerini paylaştılar bizimle. Biz de CHP'nin demokratikleşme yönünde verdiği mücadeleyi anlattık. AB bizim için vazgeçilmez bir hedeftir. Bunu her zaman dile getiriyoruz. CHP olarak Türkiye'nin AB standartlarında bir ülke haline gelmesi için, içinde bulunduğumuz tek adam rejiminin bütün baskılarına karşı bu tutumumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. AB'ye yönelik şikayetlerimizi de gündeme getirdik. Çok verimli bir toplantı gerçekleşti" diye konuştu.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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