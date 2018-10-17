CHP'li Dayanç, Balçova'ya talip oldu

İZMİR'de eğitimci Muharrem Dayanç, Balçova'dan Belediye Başkan aday adayı oldu.

CHP'de 15 yıldır aktif siyaset yapan Muharrem Dayanç, yerel seçimler için Balçova Belediye Başkan aday adayı oldu. Dayanç, şunları söyledi:

"Balçova'ya gönül veren biriyim. Balçova'nın marka olmasını, daha mutlu, daha yaşanabilir, daha temiz, daha modern bir ilçe olmasını hep birlikte sağlayacağız. Bunu yapmak için bölgemizdeki herkesi kucaklayacağız, mesaimize esnafla başlayacağız, projelerimizi ilçe sakinlerimizle birlikte hayata geçireceğiz. İlk beş yıllık başkanlık sürecimizde beş büyük proje ile Balçova'da belediyeciliğin tarihini yazacağız. Balçova'nın yeni başkanının kapısı herkese açık olacak. Dinamik bir ekiple seçimlere kadar her seçmenimizle kucaklaşacağız, size bunun sözünü veriyorum."

İZMİR, ()

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