CHP'li Çetinkaya, Büyükşehir'in bütçe verilerini değerlendirdi

ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili, Şehir Plancısı Ulaş Çetinkaya, Büyükşehir'in bütçe verileri incelendiğinde gerçekleşme oranının yüzde 82 olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yarısından fazlasının cari harcamalara gittiğini söyleyen Ulaş Çetinkaya, "Cari harcamalar yıl içerisinde yapılıp biten ve ertesi yıla kalmayan giderlerdir. Buna karşılık olarak sermaye giderleri yüzde 20 olarak kalmıştır. Yatırımların bütçe içerisindeki payı göz önünde bulundurulduğunda çok düşük olduğu gözlenmiştir" dedi. Çetinkaya, "2017 yılında 193 milyon 509 bin 881 lira personel gideri, 742 milyon 328 bin 279 lira da mal ve hizmet alımı gerçekleşti. 105 milyon 435 bin 398 lira da faize harcandı. Bütçe içinde en düşük gerçekleşme oranı ise yatırım giderleridir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına da değinen Çetinkaya, banka, vergi, SGK, hazine ve piyasaya 2017 yılındaki borcunun 1 milyar 715 milyon borcu bulunduğunu, belediyenin toplam borcunun ise 3 milyar liraya yaklaştığını kaydet. Çetinkaya, duran varlıkların ise 2016 yılına göre sadece 245 milyon lira artış gösterdiğini belirtti.

FOTOĞRAFLI