CHP'li Budak'tan Liman Caddesi eleştirisi

Levent YENİGÜN/KEMER, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Kemer ilçesindeki Liman Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceledi. Esnafla görüşen Budak, "Ne zaman bitecek belli değil. Haziran diyen var, temmuz diyen var. Kemer Türkiye turizminin göz bebeğidir. Bu haziranda bitecekse felaket" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, beraberindeki heyetle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kemer merkezinde geçen aralık ayının son haftasında çalışma başlattığı Liman Caddesi'nde incelemelerde bulundu. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve CHP İlçe Başkanı Hüsnü Ünal'ın da eşlik ettiği Budak, Liman Caddesi'ni gezip esnafla görüştü.

'HAZİRANDA BİTECEKSE FELAKET'

Gezinin ardından gazetecilere açıklama yapan Çetin Osman Budak, turizm sezonu başlamasına rağmen Konyaaltı sahilinde ve Liman Caddesi'nde inşaat çalışmalarının devam ettiğini, bunun da esnafa zorluk yaşattığını belirterek, "Esnafın üzerinden elinizi çekin" dedi. 2016'da büyük zorluk çeken, 2017'de toparlanma sürecine giren esnafın bütün umudunu 2018'e bağladığını aktaran Budak, esnafın önüne bu kez de inşaat sıkıntısı çıktığını anlattı. Çetin Osman Budak, "CHP olarak güzel yapılan her şeyi destekleriz. Fakat bunun zararıyla faydası arasındaki değerlendirmeyi yapamadık. Esnaf da yapamıyor bunu. Ne zaman bitecek belli değil. Haziran diyen var, temmuz diyen var. Kemer Türkiye turizminin göz bebeğidir. Bu haziranda bitecekse felaket. Buradan bir çağrı yapalım Büyükşehir Belediyesi'ne; bir iş yapıyorsanız planlı yapın" diye konuştu.

'MARKA DEĞERİ VARDIR BURANIN'

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in "Kemer'i taş devrinden kurtaracağız" yönündeki açıklaması olduğunu hatırlatan Çetin Osman Budak, şöyle dedi:

"Menderes Türel'in Antalyalı olduğundan şüphe ediyorum artık. Kemer'de onların yazlıkları var. Kemer'de doğdu, büyüdü. Kemer'in nereden nereye geldiğine kendisi bizzat tanık olmuştur. Şimdi 'taş devrinde' dediğin yer Antalya'nın, hatta Türkiye turizminin göz bebeği Kemer'den bahsediyor. Burada, Kemer'de yaşayan insanlara bu bir hakarettir. Kemer'de yönetimde bulunan insanlara hakarettir. Hatta Ak Parti'ye oy verenlere de hakarettir. 'Taş devrinden çıkartacağız' ne demek? İlk organize turizmin yapıldığı yer Kemer'dir. O yüzden buranın Türkiye için büyük bir anlamı vardır. Yani marka değeri vardır buranın. Nasıl taş devri? Siz dünyaya açılan bir vitrinsiniz ve buna böyle bir niteleme yaptıysa ben onun Antalyalılığından şüphe ederim."

'ELEŞTİRİLER İYİ NİYETLİ, YAPICI'

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de şunları söyledi:

"Bu çalışma hiç projesiz çalışılan bir şey, sonra karanlık bir cadde. Yani Kemer gibi yeşilin, doğanın önemli olduğu bir yerde, yeşillikler söküldü, simsiyah taşlar konuldu. Bu taşlar sıkıştırma, mermer değil, doğaltaş değil. Bir şey lazım olsa üzerinde araç geçmiş olsa tıkır tıkır kırılacak olan bir malzeme. Yani ne yaptığını bilmeden caddeye girilmiş. Eldeki malzeme neyse o uygulanmış. Bunun en önemlilerinden bir tanesi de caddeye itfaiye girme şansı yok. İşte görüldüğü gibi gölgeliklerden dolayı. Aradaki mesafelerin darlığına bakın bu caddeden itfaiye girer mi? Bizim yapmış olduğumuz bir eleştiri. Sayın vekilimizin de bizim de yapmış olduğumuz eleştiriler iyi niyetli, yapıcı eleştiriler. Bir şeyin önüne geçmek için değil. Bir şeyi ortadan kaldırmak için değil. İyi niyetli eleştiriler."

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