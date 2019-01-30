CHP'li Beko: İzmir'de 30 artı 1 hedefini gerçekleştireceğiz

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer ile ilçe belediye başkan adaylarını kutlayarak, "Oylarımızı öyle bir artıralım ki onların gidişinin başlangıcı olsun ve bu süreç İzmir'den başlayarak hızlansın" dedi. Beko ayrıca İzmir'de 30 ilçe ile Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak için çalışacaklarını da söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile ilçe adaylarına başarılar diledi. Birlik içinde güzel bir süreç yaşanması gerektiği mesajını veren Kani Beko, ülkenin içinden geçtiği bu zorlu süreçte herkese büyük görevler düştüğünü aktardı. Beko, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'lilerin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemine değinerek, "Biz bir olarak, birleşerek İzmir ve tüm Türkiye'de martın sonunda baharı getireceğiz" dedi.

Yerel seçimlere gidilen süreçte Cumhuriyet devrimlerini ve demokrasiyi sandıktan çıkarmak için bu yolda birlikte olduklarını ifade eden Kani Beko, şunları söyledi: "Yerel seçimlerden başlayacak olan büyük iktidar yürüyüşümüzde birlik, bütünlük içinde olacağız. Bu süreçte Tunç Soyer başta olmak üzere, diğer tüm aday arkadaşlarıma güç katacağımızı belirterek İzmir ve partimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu başta olmak üzere diğer tüm belediye başkanlarımıza da İzmir'e kattıkları değer ve emekleri için teşekkür ederim."

'MARTIN SONU BAHAR'

1 Nisan'da güzel bir bahara uyanacaklarını kaydeden Beko, "İzmir'de ittifak dahil 30 ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak için çalışacağız ve alarak, 30 artı 1 hedefini gerçekleştireceğiz. Oylarımızı öyle bir artıralım ki onların gidişinin başlangıcı olsun ve bu süreç İzmir'den başlayarak hızlansın. AKP iktidarına karşı işçinin, emekçinin, ezilenin, mazlumun iktidarına 31 Mart çok büyük bir kapı açacaktır. Bizim 31 Mart yerel seçimlerindeki hedefimiz ve amacımız budur. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz, birleşirsek var oluruz" dedi.

İZMİR, ()

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