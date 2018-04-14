CHP'li Bayır'dan Demirtaş'a "Neden geri çekildin" sorusu

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Ticaret Odası'nın (İTO) yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu seçimlerine saatler kala tüm görevlerinden istifa eden mevcut başkan Ekrem Demirtaş'a, bunun nedenini sordu.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Ticaret Odası seçimleri öncesi mevcut başkan ve başkan adaylarından olan, 26 yıldır bu görevi yapan Ekrem Demirtaş'ın yarıştan çekilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirtaş'ın uzun yıllardır İzmir gibi bir kentte ticaret erbabının başkanlığını yaptığını hatırlatan Bayır, "Onlarca bakan ve iktidarla ilişkiler kurdun. Her zorluğu yenecek deneyim ve tecrübeye sahiptin. Geçen hafta, seçimleri kendinden emin bir şekilde kazanacağını belirtmiştin. Şimdi seçime 12 saat kala neden geri çekildin" sorusunu yöneltti.

Ekrem Demirtaş'ın adaylıktan çekilip, tüm görevlerinden ayrıldığını duyurmasının İzmir'de şok etkisi yarattığını belirten Bayır, "İktidar, devlet gücü ve baskısı ile odaları, sivil toplum kuruluşlarını ele geçirmek istiyor. Diğer illerde yapılan bu baskıyı İzmir'de de görebiliyoruz. Seçimlerde oy kullanacak üyelerin tüm siyasi baskılara rağmen ve bazı üyelerin Ekrem Demirtaş'a kızgın olmalarına rağmen, Ekrem Bey'e oy vereceklerini duyuyorduk. Meclis yapısı belli olduğunda, Sayın Demirtaş, 'Benim için kolay bir seçim olacak' ifadelerini kullanmıştı. Şimdi ne oldu da, Ekrem Demirtaş seçime 12 saat kala geri çekildi? Seçimi kazanamama düşüncesi mi, geri çekilme kararında etkili oldu, yoksa başka neden ya da nedenler mi var? Bu, netlik kazanması gereken konuyu Demirtaş'ın kamuoyu ile paylaşması gereklidir" dedi.

İZMİR, ()

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