CHP'li Batur Konak projelerini tanıttı

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, seçilmesi halinde uygulamaya koyacağı 9 maddelik Konak projelerini açıkladı. Konak'ın İzmir'in kalbi olduğunu dile getiren Batur, "Hep birlikte ortak akıldan yönetilen bir belediyecilik anlayışını Konak'ta ortaya koyacağız. Bunun için 'Birlikte Konak' diyoruz" dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı, CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, düzenlediği basın toplantısında Konak projelerini tanıttı. Toplantıya, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da katıldı. Batur, seçilmesi halinde 9 maddelik bir vizyondan hareketle belediyecilik anlayışını yürüteceğini belirterek, Konak hedeflerini anlattı. Konak için özellikle kentsel dönüşüm projelerine vurgu yapan Batur, "Konak İzmir'in kalbidir. 'Birlikte Konak' sloganından yola çıkarak daha yaşanabilir, kentsel dönüşümle ilgili hamleleri yapmış, tarihe ve kültüre emek veren, halkla iç içe bir Konak'ta belediyecilik anlayışımızı yansıtacağız. Bir harita çıkararak, gelişme konusunda sıkıntı yaşayan bölgelerimizin yeniden dönüşümünün sağlanması noktasında Narlıdere'den edindiğimiz tecrübeleri Konak'a aktarmayı planlıyoruz" dedi.

'TUNÇ SOYER İLE OMUZ OMUZA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Adaylık süreçlerinden söz eden Batur, "1 Ekim'den sonra Aziz Kocaoğlu aday olmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra, vizyonumuzu ve hedefimizi büyüterek, geçmişteki belediyecilik tecrübemizi ve Büyükşehir Belediyesi'nde bürokrat olarak yaptığımız çalışmaları bu kente aktarmak için Büyükşehir Başkanlığı için aday adaylığımızı açıklamıştık. Daha sonra yapılan değerlendirmeler neticesinde geçtiğimiz haftalar içinde çok değerli Belediye Başkanımız Tunç Soyer Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda partimiz tarafından görevlendirildi. Aynı gün Genel Başkanımızın, MYK üyelerimizin ve Parti Meclisimizin oy birliğiyle aldığı kararla, şahsım Konak Belediye Başkan adayı olarak seçildim. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, parti içi bir yarıştı. Bu yarışta çok değerli arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşlarımız içinden sayın Tunç Soyer görevlendirildi, biz de bu noktadan itibaren sayın Tunç Soyer'in yanında görev almaya ve birlikte omuz omuza mücadele etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Konak Belediye Başkanlığı için ilk adaylığım açıklandığı andan itibaren, Konak İlçe Örgütü beni bağrına bastı. CHP'de yıllardır başarmaya çalıştığım örgüt- belediye başkanı birlikteliğini Konak'ta da sağlamış olmanın mutluluğu içindeyim. 50 günlük süre içinde özellikle Konak'ta 9 maddelik bir manifestoyu uygulayacağız" diye konuştu.

'ÇEVRECİ KENT, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI'

İlk adımının kent planlaması olacağını dile getiren Batur, "Konak; Agora, Kadifekale, Basmane gibi bölgeleriyle tarihi dokunun ön plana çıkarılması noktasında hizmet bekleyen bir ilçemiz. Bu konudaki çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyesi ile beraber yürüteceğiz. 'Kent içindeki akıllı çözümler' maddesinden hareketle, özellikle bilgi çağında, kentin, vatandaşın belediyeye ulaşması noktasındaki bilgi işlemle ilgili çalışmalarımızı Konak'a aktaracağız. Çevreci kent dediğimiz vizyondan hareketle, saha çalışmalarında çevreyle ilgili vatandaşı bilinçlendirmek ve bu konuda sağlıklı bir yaygınlaştırılma yapılması, ana hedeflerimizden bir tanesi olacak. Narlıdere'de sosyal belediyecilik sistemini en iyi şekilde uyguladığımıza inanıyorum. Yüzde 33'lük oy oranını bugün yüzde 70'lere taşımamızın sebeplerinden bir tanesi de halka dokunan sosyal belediyecilik anlayışının benimsenmesidir. Konak'ta sahada yaptığımız tespitlerle belediyeye ulaşma konusunda bazı sıkıntıları saptadık. Kolay erişilebilir bir başkanlık ve yönetim anlayışı bizim esas amacımız olacaktır. Beklentilerin en üst seviyede olduğu konu ise kentsel dönüşümdür. Konak bu konuda kendini ispat etmiş bir ilçe olarak ortaya çıkacak. Konak özgür bir kent. Özgürlüğüyle tanınan İzmir'in daha da özgür olması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı bir kentin içinde Belediye Başkanlığı yapmak bizim için ayrı bir onurdur. Hep birlikte ortak akıldan yönetilen bir belediyecilik anlayışını Konak'ta ortaya koyacağız" dedi.

Hande NAYMAN /İZMİR, ()

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