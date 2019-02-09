CHP'li Batur Konak projelerini tanıttı (2)

ABDÜL BATUR'UN SEÇİM MANİFESTOSU

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur'un, seçilmesi halinde uygulamaya koyacağını açıkladığı 9 maddelik seçim manifestosu şöyle:

1- Konak'taki yeni yapılar ile yapılaşmalar özenle ve mahalle kültürünü yaşatan şehrin dokusuna zarar vermeyecek biçimde planlanacak.

2- Konak'ın tarihi mirası ve kültürünü ortaya çıkaracak şekilde planlamalar yapılacak.

3- Konak için yapılacak dijital uygulamalar ile teknolojinin imkanlarından faydalanılarak her kesime ulaşılması sağlanacak.

4- Konak'ta sağlıklı yaşamın yaygınlaştırılması ve çevre bilincinin oluşturulması, belediye hizmetleriyle canlı veya cansız tüm varlıklarla uyum içinde çalışılacak.

5- Doğrudan insana dokunan belediyecilik anlayışı ile her zaman ulaşılabilir, kolay erişilebilir bir başkanlık ve yönetim anlayışı benimsemek.

6- Konak'ı ilgilendiren tüm kararlar yine Konak'ta yaşayan insanların görüşleri alınarak sonuca bağlanacak. Paylaşım esas alınacak.

7- Belediyenin kaynaklarını doğru, etkin ve efektif olarak vatandaşın yararına kullanılacak şekilde planlamalar yapılacak.

8- Her alanda Konaklının hayat kalitesini yükseltecek şekilde, kültür ve ekonomi başta olmak üzere düzenlemeler yapılacak.

9- Değerlerine ve yaşantısına müdahale edilmeyecek özgür bir kent yaratılacak.

İZMİR, ()

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