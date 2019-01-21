CHP'li Barut'tan çiftçilerek destek çağrısı

CHP Adana milletvekili Ayhan Barut, Sulama Birlikleri'nce üreticilere ödenmeyen sulama bedelleriyle ilgili gönderilen yasal takip başlatılacağı yönündeki mesajları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sorarak çiftçilere destek verilmesini istedi.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) söz alarak üreticilerin sorunlarına ve taleplerine değinen CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, "Ülkemizde kişi başına 15 kilogram et tüketildiğini söyleyen ve 'Paramız var ki ithalat yapıyoruz' diyen Tarım Bakanına sesleniyorum. Bölgemizdeki yetişen tarım ürünlerinden üreticinin zarar etmesi ve aşırı yağışlar sebebiyle oluşan afetlerden dolayı, üreticiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar sulama bedellerini ödeyememiştir" dedi.

Ürünlerin para etmemesi, sel, su taşkını ve su baskınları nedeniyle zor günler geçiren üreticilerin sulama bedellerini ödeyemediğini anımsatan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"DSİ tarafından atanan memurlarla yönetilen Sulama Birlikleri tarafından üreticilere '2018 yılı su kullanım hizmet bedelini ödeyemeyen çiftçilerimizin en kısa sürede borcunu ödemesini, aksi takdirde borcun faiziyle birlikte tahsili için yasal yollara başvurulacağı' şeklinde mesajlar gönderilmiştir. Şimdi, soruyorum parası çok sayın Tarım Bakanına. Bu borçların ertelenmesi, faizlerin silinmesi ve anaparaların daha uzun vadeye yayılarak ödenmesi için gerekeni yapacak mısınız? Çiftçilerimize bu fazla paradan gereken desteği verecek misiniz?"



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