CHP'li Barut: Ekonomik ve siyasal kriz yurttaşları olumsuz etkiliyor

ADANA,() - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ülkenin ağır bir ekonomik krizden geçtiğini, yaşanan ekonomik ve siyasal krizin tüm yurttaşları olumsuz etkilediğini söyledi.

CHP Milletveki Ayhan Barut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi sundu. Üretimden uzak ekonomik modelin terkedilmesini isteyen Ayhan Barut, üretimin desteklenerek yurttaşların sorunlarına acil çözüm üretilmesini talep etti.

Ülke genelinde yaşanan ekonomik ve siyasal krizin sürekli derinleştiğini anlatan Barut, şunları kaydetti: "Ülkemiz ekonomisi ağır bir kriz sürecinden geçmektedir. Yaşanan ekonomik ve siyasal kriz her alandaki üreticilerimizi ve tüketicilerimizi olumsuz etkilemektedir. Bir süredir üretimden uzak, sadece inşaat sektörünü esas alarak yapılan tercihlere, iç ve dış politik gelişmelerin de eklenmesiyle ekonomik ve siyasal sorunlar derinleşmiştir. Ekonomide sıcak paraya dayalı tasarrufların yerine üretim odaklı yatırımların ve sektörlerin desteklenmesi gerekmektedir. Bu süreçte en temel girdi kalemlerindeki değişkenlikler ve artışlar üreticileri ürettikleri ürünün hem maliyetini, hem de maliyet artışına karşı ürününü koruyamaz duruma düşürmüştür. Yükselen maliyet artışına karşı ürününü koruyamayan üreticiler aynı zamanda kullandıkları kimi kredilerini de ödeyemeyerek iflasını ilan etmektedir. Bu yönetim anlayışı yurttaşlarımızı da eğitim, sağlık, barınma başta olmak üzere, insani ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için borçlanmaya itmiştir. Yaşanan ekonomik ve siyasal kriz süreci bu açıdan toplumumuzun hemen her kesimini doğrudan olumsuz etkilemiştir."

OKTAY'A SORU ÖNERGESİ

Barut'un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından şu soruların yanıtlanmasını istedi: "Türkiye de son 5 yılda vatandaşlarımızın bankalardan kullandıkları taşıt, konut, ihtiyaç, tarımsal ve ticari kredi toplamı yıllar bazında ayrı ayrı ne kadardır? Herhangi bir nedenle kredi kullanan borçlu vatandaş sayımız kaçtır? Adana’da son 5 yılda vatandaşlarımızın bankalardan kullandıkları taşıt, konut, ihtiyaç, tarımsal ve ticari kredi toplamı yıllar itibarıyle ne kadardır? Herhangi bir nedenle kredi kullanan borçlu vatandaş sayımız Adana özelinde kaç kişidir? Taşıt, konut, ihtiyaç, tarımsal ve ticari kredi borcunu ödeyemediği için ülkemiz genelinde ve Adana özelinde icra takibi ve haciz başlatılan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerin çalışan, emekli, çiftçi, esnaf, sanayici olarak dağılımı nasıldır? 2018 yılı itibarıyle icra takibi yapılan ülkemiz genelinde ve Adana özelinde herhangi bir gelirinden veya maaşından kesinti yapılan kaç çalışan, kaç emekli, kaç çiftçi, kaç esnaf ve kaç sanayicimiz vardır? Türkiye de son 5 yılda, yıllar bazında iflas anlaşması (konkordato) ilan eden kaç şirket vardır? Bu şirketlerin ticari faaliyet alanı nedir ve hangi şirketler konkordato vermiştir? Türkiye genelinde ve Adana özelinde tarımsal kredi borcunu ödeyemeyen kooperatifler var mı? Bunlar hangi kooperatiflerdir? Yasal yollar kullanılarak kredi borcu tahsilatı yapılan ve yapılacak kooperatifler var mı? Bunlar hangi kooperatiflerdir? Tarımsal kredi kullanmış çiftçilerimizden tarım arazilerine ipotek konmuş ülke genelinde ve Adana özelinde kaç çiftçimiz bulunmaktadır? Adana özelinde ve ülkemiz genelinde tarımsal kredi kullanmış olan çiftçilerimizin tarım arazilerine bankalar tarafından ipotek konulmuş mudur? Ne kadar alana hangi ipotek tutarları karşılığı işlem yapılmıştır? İpotekli tarım arazisi miktarının Adana ilçelerine göre dağılımı nedir?"

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