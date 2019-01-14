CHP'li Balaban'dan İYİ Parti'yle ittifak açıklaması

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti ile Manisa'da yapacakları ittifak konusunun en geç cuma gününe kadar netleşeceğini söyledi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, il başkanlığı binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanımı, vefatının 96'ncı yıldönümünde anarak sözlerine başlayan Balaban, Manisa'da yaşanan sağanak yağmur sebebiyle yaşanan doğal afete de değindi. Devletin halkın zararlarını karşılaması gerektiğini söyleyen Balaban, "Manisa'da 2 gündür ciddi bir yağış sonucu, doğal bir afet yaşandı. Bu afette tabii ki yıllardır uygulanan yanlış şehirciliğin ve planlamanın da etkisi büyük oldu. Arkadaşlarımız birçok bölgeyi gezdi ve olumsuz tabloyla karşılaştı. Yetkililere bu konuda seslenmek istiyoruz. Afete maruz kalan tüm mağdur vatandaşlarımızın zararlarının devlet tarafından en kısa sürede tespit edilerek, bu yaraların sarılmasını talep ediyoruz. Bu halkımızın talebidir" dedi.

"MUHTARIN GÖREVİ HALKA HİZMET ETMEKTİR"

Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi için Ankara'ya giden 37 muhtarın tutumuna da değinen Balaban, "Biz bütün muhtarlarımıza saygılıyız. Bütün muhtarlarımızın siyasi görüşü olabilir ama siyasi görüşün olması farklıdır, siyasallaşmak farklıdır. 37 muhtarımız, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi için Ankara'ya gitmişler, kulis yapmışlar. Biz muhtarlarımızın düşüncelerine saygı duyuyoruz ama muhtarlarımızın bir parti için böyle açıktan tavır almasını da uygun görmüyoruz. Kesinlikle Cumhuriyet Halk Partili de onlarca muhtar var. Muhtarın görevi halka hizmet etmektir, bir siyasi partiden yana açıkça tavır almak değildir" dedi.

"EMPERYALİZMİNE KARŞI MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik "Türkiye Kürtleri vurursa, ekonomik olarak yıkıma uğratırız" yönündeki tweet'ini değerlendiren Balaban, "Şiddetle reddediyoruz. Amerikan emperyalizmine karşı tüm insanları, tüm halkımızı ve Ortadoğu'daki tüm halkları birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Irak'taki, Suriye'deki, İran'daki, Filistin'deki tüm insanlığı Amerikan emperyalizmine karşı mücadeleye çağırıyoruz. CHP her zaman anti emperyalist tavrını tarihte liderleriyle, davranışlarıyla kanıtlamıştır" dedi.

"CUMA GÜNÜ HER ŞEY NETLEŞECEK"

Son olarak yerel seçimde İYİ Parti ile yaptıkları ittifakı değerlendiren Balaban, "Biz bütün iyi niyetimizle bu ittifak görüşmelerini hem genel merkez düzeyinde hem de il düzeyinde yürüttük. En geç bu cuma her şey netleşecek" dedi. CHP'li Balaban, Gölmarmara, Köprübaşı ve Demirci ilçelerinde de İYİ Parti ile mutabakata varıldığını belirterek, bu hafta içerisinde her şeyin netleşeceğini ifade etti.

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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