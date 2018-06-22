CHP'li Balaban'dan İddialı Açıklama

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, 10 milletvekilinin seçileceği kentten partisinin en az 4 milletvekili çıkaracağını, ayrıca Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik olarak il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler ilçe Başkanı Zerrin İşnel ve partililer toplantıya katıldı. Büyük bir heyecan ve coşkuyla 40 gündür sahada olduklarını belirten Balaban, "Bu heyecan ve coşku sandığa da yansıyacak. Sahada yapılan çalışmalar sonucunda en az 4 milletvekili çıkartacağız. Bu yıl CHP, Manisa'da ilk defa birinci parti olmanın gurunu yaşayacak. Artık hem Türkiye'de hem de Manisa'da CHP ile tüm dengeler değişecek. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ise tüm ülke genelinde büyük bir kitleyi peşinden sürüklüyor. Bir fizikçinin karşısında Erdoğan'ın kimyası bozulmuştur. CHP'nin projeleri karşısında ne yapacağını bilememektedir. Kıraathanelerle, keklerle milletin karşısına çıkmaktadır. 15 yıl önce bu ülkede fırın yokmuş izlenimi vermektedir. 15 yıl önce fırın değil, mikro fırınlar vardı. Muharrem İnce, 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanı olduğunda sadece CHP'nin değil, 80 milyonun Cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2018, 16:23