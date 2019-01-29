CHP'li Antmen, zarar gören tarım arazilerini gezdi

Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin), () - MERSİN CHP Milletvekili Alpay Antmen, hortumun vurduğu Bozyazı ilçesinde çiftçileri ziyaret edip zarar gören tarım arazilerini gezdi.

Geçen hafta Antalya'da can alan hortum felaketi, Mersin'in Bozyazı ilçesinde de etkili oldu. Denizden gelen hortum, yaklaşık 200 dönüm üzerine kurulu sebze ve meyve seralarını yıktı, küçükbaş hayvanlar telef oldu. CHP'li Antmen de yaşanan hava muhalefeti sonrasında bölgedeki çiftçileri ziyaret etti. Her zaman üreticinin yanında olduğunu, hazırlayacağı rapor ile birlikte hükümetin dikkatini bölgeye çekeceğini dile getiren Antmen, "Çiftçilerimizin isyanı var. Diyorlar ki, 'Biz 20 yıldır vergimizi veriyoruz. Seralarımız, mahsullerimiz büyük zarar gördü ancak iktidar yanımızda olmadı.' Üretici ve çiftçi asla ve asla siyasi malzeme yapılamaz. Ben hem idari birimleri hem de iktidarı harekete geçirmek, çiftçilerimizin zararlarının karşılanması için gerekli maddi ve manevi önlemlerin alınması için konuyu hem meclis gündemine hem de yereldeki idari makamlara taşıyacağım" dedi.

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