CHP'li Akkuzu adaylık başvurusu yaptı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - CHP Manavgat ilçe örgütü eski başkanlarından Mustafa Akkuzu, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için ilçe belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Parti örgütünde düzenlenen törende başvuru belgelerini İlçe Başkanı Aliye Coşar'a teslim eden Mustafa Akkuzu'ya aralarından eski ilçe başkanları Ahmet Öztürk ve Mehmet Çınar'ın da bulunduğu bir grup partili destek verdi. CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, "Yerel seçim takvimi belirlendi. Hepimizin tek amacı Manavgat'ımızı tekrar sosyal belediyecilikle buluşturmak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak. Eski ilçe başkanlarımızdan Mustafa Akkuzu bugün başvurusunu yapıyor. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Aday adaylığı başvurusunda bulunan Mustafa Akkuzu da belediye başkanlığına aday adaylık müracaatının demokratik hakkı olduğunu belirterek, "Önceki belediye başkanlarımıza ve mevcut belediye başkanımıza bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Sosyal demokrat anlayışın güçlü olduğu ilçemizde başka aday adayları da olacaktır. Bu süreç umarım demokratik bir şekilde bizim taleplerimiz olan üye bazlı ön seçim anlayışıyla 4 bin 500 üyemizin vereceği belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği kararına şimdiden saygılı olmak istiyorum" diye konuştu.

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