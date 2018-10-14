CHP'li Akbaş aday adaylığını açıkladı

Ahmet ACAR/KAŞ, () - CHP Kaş İlçe Başkanı Ulaş Akbaş, partisinden Kaş Belediye Başkanlığına aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

CHP İlçe Başkanı Ulaş Akbaş, istifası ve belediye başkanlığına aday adaylığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Ulaş Akbaş açıklamasında, "Miras kabul ettiğim öykülerin, vasiyet kabul etiğim öğretilerin, hedef kabul ettiğim ilkelerin, ahlak kabul ettiğim ülkemin, cumhuriyet ve temel değerlerine olan sevdam ışığında, çağdaş belediyecilik uygulayacak Türkiye'de bir model belediye oluşturma yolunda Kaş Belediyesi'ni sizlerle birlikte yönetmeye adayım. 18 yıldır siyasetin içindeyim. Parti üyeliğinden başlayarak Kaş CHP Gençlik Kolları Başkanlığı, ilçe yöneticisi ve CHP Kaş İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundum. İlçe başkanlığım sırasında Kaş'ta çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadım. Kaş'ımızın ve hemşehrilerimin sorunlarını ve beklentilerini biliyorum. Kaş'ın geleceği için yol haritamız hazır. Turizmcimize, esnafımıza, çiftçimize, memurumuza, dara düşmüş bir anneye, babaya, emeklimize, öğrencimize el uzatmak, sokaktaki hayvanlara, denizimize, doğamıza, tarihimize, domatesimize, biberimize, elmamıza, zeytinimize, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmak için adayım. Bunları yerine getirmeyi bir vatan borcu sayıyorum" dedi.

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