CHP'li aday Tugay: Karşıyaka'da yılda iki festival yapacağız

CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, moda tasarımcısı eşi Öznur Tugay ile birlikte seçim çalışmalarına başladı. 24 Haziran 1926'da Atatürk'ün Karşıyaka'ya gelişinin yıl dönümünü ve 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü'nü festivallerle kutlayacaklarını söyledi. Estetik cerrah olan Tugay, Karşıyaka'nın dezavantajlı bölgelerinde kadını evden çıkaracak, üretimin içine katacak projeleri hayata geçireceklerini de ifade etti.

1998- 1999 yılları içinde 1 yıl boyunca ABD'nin önde gelen hastanelerinden Cleveland Clinic Foundation’da çalışmalarda bulunan Estetik Cerrah CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, özellikle ilçedeki çoğu kadının yakından tanıdığı bir doktor. CHP örgütünde araştırma geliştirme biriminde, kent konseyinde, ilçe yönetiminde görev yaparken genelde Anadolu Caddesi'nin üst kısımlarını ziyaret ettiğini belirten Tugay, özellikle kadınların ve gençlerin sorunlarını çok iyi bildiğini, çözüm olacak projeler geliştirdiğini anlattı. Öğretmen bir ailenin oğlu olduğunu vurgulayan Tugay, sorunların çözümünün eğitimden geçtiğine dikkat çekerek, her çocuğun eğitim görebileceği projeler geliştireceğini dile getirdi. Kadını evden çıkarıp, üretimin içine katacaklarını belirten Tugay, ilçedeki her meslek örgütüyle ayrı toplantılar düzenleyerek çözümü birlikte bulacaklarını söyledi. Tugay, "Çiçekçiler kendileri için çarşı istiyor. Bunun için tüm çiçekçileri bir araya getireceğim, herkes görüşünü açıklayacak ortak akıl çıkacak, yol haritası çizilecek. Bunun gibi her sektörle buluşup önerilerini alacağım, değerlendireceğim" dedi. İlçede yaşayan herkesin kendini ifade edebileceği bir sistem kuracağını anlatan Tugay, "Halkın içinde olacağım, onları sürekli dinleyeceğim, koltuğunu ısıtan bir başkan olmayacağım" dedi.

30 yıldır estetik cerrahı olan Tugay, mesleğinin zirvesinde olmasına rağmen halka hizmet etme hayaliyle aday olduğunu seçilirse kendini halkın sorunlarının çözümüne adayacağını söyledi. 24 Haziran 1926'da Atatürk'ün Karşıyaka'ya gelişinin yıl dönümünü ve 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü'nü festivallerle kutlayacaklarını dile getiren Tugay, "24 Haziran'da ve 19 Aralık'ta düzenleyeceğimiz festivaller öyle coşkulu olacak ki sadece Türkiye değil dünya Karşıyaka'yı konuşacak" dedi.

