CHP'li aday adayı Karasu 2 dönem sözü verdi

İZMİR'de CHP'nin Narlıdere Belediye Başkan aday adayı olan Erkan Karasu, ilginç vaatlerle yola çıktı. Aday gösterilip seçilmesi halinde 2 dönem kuralına bağlı kalacağını söyleyen Karasu, aynı zamanda görev süresince kendisine vekalet edecek kişinin de bir kadın olması için öneride bulunacağını belirtti. Karasu, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu Başkanlığı'nda ise muhalefet partisinden birinin görev almasını isteyeceğini kaydetti.

Erkan Karasu, Narlıdere Belediyesi'nde 22 yıl çalıştan sonra 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için Bilgi İşlem Müdürlüğü görevinden istifa ederek, CHP'den Narlıdere Belediye Başkan aday adayı oldu. İlginç vaatlerle seçim çalışmalarını sürdüren Karasu, ilçede bazı mahallelerin ayrıcalıklı hale geldiğini savundu. Narlıdere'nin gelir grubu olarak ayrıldığını ileri süren Karasu, "Yaşam şeklimizi değiştirmemiz lazım. Eski kollektif yaşama dönük çalışmalara yapmak istiyoruz. Eğitim kooperatifi projemiz var. Eğitim konusunda da 'Özgür Lise' adıyla yeni ve farklı bir eğitim model yaratacağız. 1997 yılında Narlıdere'de mandalina ve çiçek festivali yapıyorduk. Tarım alanlarımız vardı. Süreç içerisinde mandalina attık, gençlik ve çiçek festivaline dönüştürdük. Süreçte çiçek de kalmadı aslında. Bazı kavramları oluşturuyoruz ama altını boşaltıyoruz. Biz aslında bunu geriye getirmek istiyoruz. Bu nedenle üretim ve tüketim kooperatifleri kurmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLERİMİZDEN'

Narlıdere'de kentsel dönüşüm konusuna da öncelik vereceklerini ifade eden Erkan Karasu, "Biz genel olarak vatandaşın barınma hakkını savunuyoruz. Mevcut tapu sahipleri veya hazine arazilerinde olan kişilerin tapularının verilmesi ile ilgili her türlü çalışmayı yapacağız. Vatandaşların bu konuda belediyeye güveni kalmadı. Onların tekrar belediyeye güvenini sağlamamız gerekiyor. Vatandaşların ne istediğine bakacağız. Bölgeden gitmek isteyen var, kalmak isteyen var... Geniş bir talep yelpazesi var. Tüm süreçleri vatandaşlar ile birlikte masaya yatırarak, onlarla birlikte karar vereceğiz" diye konuştu.

'KADIN BAŞKANVEKİLİ OLACAK'

CHP'de kadın kotasının yüzde 33 olduğunu fakat bunun yüzde 50 olmasını istediklerini açıklayan Karasu, "Kadın adayların belediyelerde, siyasette daha çok bulunmasını istiyoruz. Ben belediye başkanı olursam, bana vekalet edecek kişinin kadın olmasından yana bir tavrım olacak. Biz bir ilke kararı almayı düşünüyoruz. Bu ilke kararını da partimizin her kademesinde ve belediyede de uygulamak istiyoruz" dedi. Ayrıca belediye başkanı olarak 2 dönem görev yapanların seçimlerde bir daha aday olmaması gerektiğini de savunan Karasu, şöyle dedi:

"2 dönem kuralı bizim için çok önemli. 2 dönemin ardından bir daha aday olmayacağım. Süreçte bazı kişilerin önünü açmamız gerekiyor. Narlıdere'yi özgürleştirmemiz lazım. Herkes kendi mecrasında özgürce seçimlerini yapmalı. Yeni insanlar ortaya çıkmalı."

Belediyenin yaptığı bütün harcamaların, 3 ayda bir veya 6 ayda bir düzenli olarak kamuoyuna duyurulması ile ilgili gerekli alt yapı çalışmalarını yapacaklarını da ifade eden Erkan Karasu, "Şeffaf bir belediyecilik olacak. Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu Başkanı'nın, muhalefet partisinden birinin olmasını önereceğim. Denetimden korkmamak lazım" dedi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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