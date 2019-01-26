CHP Kumluca'da temayül yoklaması yapıldı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - CHP Kumluca ilçe başkanlığının yaptığı temayül yoklamasında belediye başkan aday adayları İsa Güzel ve Mustafa Köleoğlu için üyeler sandığa gitti. Oylamada Güzel 291, Köleoğlu 314 oy aldı.

CHP Kumluca Belediye Başkan adayının belirlenmesi dolayısıyla temayül yoklaması yapıldı. Aday adayları İsa Güzel ve Mustafa Köleoğlu'nun için sandığa giden üyeler oy kullandı.

CHP İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz, "21 Ocak 2019 tarihinde yapılan MYK toplantısı sonucunda alınan karar gereği Kumluca ilçesi belediye başkan adaylığı için temayül eğilim yoklamasına gidilmesi kararı alınmıştır. 22 Ocak 2019 tarihinde genel merkez tarafından gönderilen yazı ile ilgili tutanak tutulup listeler askıya çıkartıldı. Oylama sonucunda 291 oy İsa Güzel'e, 314 de Mustafa Köleoğlu'na çıktı. 2 oy da geçersiz sayıldı" dedi.

İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz, 27 Ocak Pazar günü yapılacak parti meclisinde Kumluca Belediye Başkan adayının açıklanacağını da söyledi.

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