CHP Kumluca'da temayül yoklaması

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - CHP Kumluca'da belediye başkan aday adayları İsa Güzel ve Mustafa Köleoğlu arasında temayül yoklaması yapılacak.

CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz, belediye başkan adayının belirlenmesi konusunda Merkez Yürütme Kurulu tarafından sandığa gidileceğinin ilçe teşkilatına tebliğ edildiğini açıkladı. Fahretdin Karaöz, "21 Ocak 2019 tarihinde yapılan MYK toplantısı sonucunda alınan karar gereği Kumluca ilçesi belediye başkan adaylığı için temayül eğilim yoklamasına gidilmesi kararı alınmıştır. 22 Ocak 2019 tarihinde genel merkez tarafından gönderilen yazıyla ilgili tutanak tutulmuş, listeler askıya çıkartılmıştır. İlçemizde partimize kayıtlı 814 üyemiz oylarıyla belirlenecek olan adayımız kim olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye kazanacaktır. Demokrasi için milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kim kazanırsa kazansın, kim aday olursa olsun, Kumluca kazanacak, Antalya kazanacak, Türkiye kazanacaktır" dedi.

Kesin listenin perşembe günü sonuçlanacağını açıklayan Başkan Karaöz, şunları söyledi:

"Üye listemiz iki gün askıda kalacak. Çarşamba saat 17.00'ye kadar askıda kalacak. Perşembe günü de itiraz değerlendirilerek, kesin liste oluşturulacak. 25 Ocak 2019 Cuma günü 08.00-17.00 saatleri arasında üyelerimiz oy kullanabilecek. MYK tarafından görevlendirilen Burdur Milletvekili Mehmet Göker başkanlığında oluşturulan divan görev yapacaktır. Seçim sonuçları oy verme işlemi tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. 27 Ocak Pazar günü yapılacak olan parti meclisinde adayımız resmi olarak açıklanacak. İki aday adayımız var. İsa Güzel ve Mustafa Köleoğlu'na başarılar dilerim. Tüm üyelerimize ve Kumluca halkına duyurulur. Şimdiden adayımız hayırlı uğurlu olsun."

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