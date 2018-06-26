CHP Konak İlçe Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na destek

İZMİR'de, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından parti içerisinde başlayan tartışmalara dair açıklamalarda bulundu. Bazı partililerin, seçim sonuçlarından dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutmasını eleştiren Gruşçu, "Partimizi içeriden ve dışardan çökertmeye çalışan bu tür işbirlikçilere, CHP Konak İlçe Örgütü olarak asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isterim" dedi.

Milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında partinin üst yönetimine ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler olduğunu hatırlatan CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, şunları söyledi:

"Varolan tartışmaların partimizdeki iç meseleleri arttırmak amacıyla dışarıdan; kendi siyasal ikbalini var etmeye çalışan ve bireysel siyaseti ön planda tutan birtakım kişiler tarafından ise içeriden bilinçli olarak ve algı yaratmaya yönelik yapıldığının bilinmesini isterim. Bu nedenle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve parti üst yönetimini hedef alan bu tür söylemlere itibar edilmemesi ve çanak tutulmaması gerekiyor. Partimizi içeriden ve dışarıdan çökertmeye çalışan bu tür işbirlikçilere CHP Konak İlçe Örgütü olarak asla müsaade etmeyeceğimizin ise bilinmesini isterim."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seçimin öncesinde ve seçim sırasında demokrasi adına tüm gereklilikleri yerine getirdiğini savunan Başkan Gruşçu, şöyle dedi:

"Genel Başkanımızı sorgulayan ve istifa etmesine yönelik ortaya atılan görüşlere, özellikle yerel seçimler öncesinde partiyi kendi siyasal ikbali için dizayn etmeye çalışan, partimizin ileriye gitmesini engelleyecek bireysel siyaset anlayışı güdenler tarafından çanak tutulduğunu ifade etmek isterim. Böylesi bir süreçte kimse selden kütük kapmaya çalışmasın."

'PARTİMİZİN TARTIŞMAYA AÇILMASI DOĞRU DEĞİL'

CHP'nin Türk ve dünya demokrasisi için mihenk taşı olduğunu kaydeden Çağrı Gruşçu, sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP, Türk demokrasisinin aklı ve vicdanıdır. Türk siyasal hayatının her daim demokrasi teminatı olmuş ve kurumsal hafızasında nice siyasal ve toplumsal hadiseyi barındıran, güçlü köklere sahip partimizin bu tür maksatlı tartışmalarla yıpratılması mümkün olmayacağı gibi, hiç kimse kendi siyasi emelleri nedeniyle bu kurumsal çatıyı kullanamaz. Bizler ise buna asla müsade etmeyeceğiz. CHP içinde yaşanan sorun ve tartışmalar yine kendi içinde medeni kurallar çerçevesinde ve demokratik anlayışa uygun şekilde çözülebilir. Bu sebeple Cumhurbaşkanı adayımız sayın Muharrem İnce’nin de dünkü basın açıklamasında gösterdiği sağduyulu tavırda olduğu gibi partimiz ile ilgili sorunların dış kaynaklarca tartışılması ve bu tartışmalara çanak tutulması asla doğru bir yaklaşım olmayacaktır."

CHP Konak İlçe Örgütü olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve parti üst yönetiminin yanında olduklarını açıklayan Çağrı Gruşçu, kendi siyasi ikbalini ve parti içindeki bireysel anlayışı yüceltmek isteyenlerin de karşısında duracaklarını belirtti.

İZMİR, ()

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