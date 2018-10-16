CHP Konak eski İlçe Başkanı Başak, Karabağlar’a talip

İZMİR’de CHP Konak eski ilçe Başkanı Şakir Başak, Karabağlar Belediye Başkanlığına için yola çıktı. Bugün akşam saatlerinde ilçe binasına giderek aday adaylığı dosyasını sunacak olan Başak, "2014 seçim sonuçlarına baktığımızda, benim burada seçimi daha garantili olarak kazanacağım düşüncesindeyim. Allah utandırmasın" dedi.

CHP Konak eski ilçe Başkanı Şakir Başak, Karabağlar’dan belediye başkan aday adayı olmak için resmi başvurusunu bugün yapacak. İlçede belediye başkanlık görevine talip olduğunu ilan eden Şakir Başak, 40 yıldır bu bölgede oturduğunu, evinin de Karabağlar’da olduğunu söyledi. Çocuklarının ve eşinin, CHP Karabağlar örgütüne üye olduğunu belirten Başak, "Karabağlar ve Konak bir elmanın iki yarısı gibi. Profil olarak, sosyal olarak burada partiye daha fazla yararlı olacağımı düşünüyorum. O nedenle buradan aday adayı olmaya karar verdim" diye konuştu.

Siyasette her zaman zoru seçtiğini savunan Şakir Başak, "Karabağlar’ın da Konak kadar kolay olmadığını iyi bildiğini, ancak burada daha faydalı olacağına dair bir inancının bulunduğunu, o nedenle tercihi bu ilçeden yana kullandığını aktardı. Başak, "Takdir Genel Merkezin. Nasıl bir karar verilir, bilmiyorum. Bizim örgütçülüğümüz ve partililiğimiz tartışılmaz. Ne karar verirlerse, desteklerimizi sunacağız. Hangi arkadaşımız aday gösterilirse gösterilsin, onu destekleyeceğiz. 2014 seçim sonuçlarına baktığımızda, benim burada seçimi daha garanti noktada kazanacağım düşüncesindeyim. Allah utandırmasın" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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