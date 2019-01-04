CHP kesinleşen aday listesinde Antalya'dan ilçe yok

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CHP'nin bugün açıklanan 102 belediye başkan adayı arasında Antalya'dan hiçbir ilçe yer almadı.

CHP'de, MYK sonrası Parti Meclisi toplandı ve 531 adayın ardından 102 aday daha belirlendi. Ancak Antalya'dan listede hiçbir ilçenin adayı açıklanmadı. CHP'de merkez ilçelerden Kepez'in yanı sıra, Korkuteli, Elmalı, Akseki, Kumluca, Kaş, Demre, Alanya ve Serik'in adayları henüz açıklanmadı.

KEPEZ PAZARLIĞI SÜRÜYOR

CHP'nin ittifak yaptığı İYİ Parti ile Türkiye geneli anlaşamadığı ilçelerden biri de Kepez olarak gösteriliyor. Her iki parti Antalya'nın en büyük ilçesi Kepez'den aday göstermek istiyor. CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Muhittin Böcek'i aday göstermişti. Muratpaşa'da Ümit Uysal, Konyaaltı'nda Semih Esen, Aksu'da İsa Akdemir, Döşemealtı'nda Turgay Genç, Kemer'de Mustafa Gül, Manavgat'ta Şükrü Sözen, Gazipaşa'da Mehmet Ali Yılmaz aday olarak ilan edilmişti.