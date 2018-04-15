CHP Kaş Gençlik Kolları görevden alındı

Ahmet ACAR/KAŞ, () - CHP Kaş Gençlik Kolları Başkanı Ali Manavgatlı ve yönetimi, İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından görevden alındı. Görevden alma CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından da onaylandı.

CHP Kaş Gençlik Kolları'nın 2 Aralık 2017 tarihinde yapılan kongresinde seçilen başkan Ali Manavgatlı ve ilçe yönetimi görevden alındı. Gönderilen görevden alma yazısında hiç tutanak ve denetleme olmadan Kaş İlçe Gençlik Kolları'nın toplantı yapmadığı gerekçe gösterildi.

Ali Manavgatlı, "İl Gençlik Kolları başkanlığı hiçbir inceleme yapmadan, ortada tutanak olmadan, hiçbir tutarlı gerekçe göstermeden bizi görevden aldı. Bunun üzerine toplantı tutanaklarımızla, belgelerle CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi'ne itirazda bulunduk. İtirazımız 12 Nisan 2018 tarihli yazıyla reddedildi. Yönetimle birlikte görevden alındık" dedi.

Ali Manavgatlı'nın yerine atama yapılmadı.

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