CHP Karşıyaka Gençlik Kolları'nda 7 istifa

CHP Karşıyaka İlçe Gençlik Kolları yönetiminden 7 kişi, belediye meclis üyesi adaylarının belirlenme yönetime tepki göstererek, görevlerinden istifa etti.

CHP Karşıyaka İlçe Örgütü'nden 7 üye, belediye meclis üyesi aday adaylarının belirlenme yöntemine tepki göstererek, görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinden biri olan Murat Atayoğlu, "31 Mart yerel seçimi için meclis üyesi aday adaylığı başvurumu gerçekleştirdim. Ancak bu süreçte meclis üyesi aday listesinde partinin öz gücü, kendi öz evladı olarak nitelendirilen gençliğin temsil edilmediğini görmekteyim. Gençlik yerine, parti ana kademe yöneticilerinin çocuklarına yer verilmiş olmasından dolayı, partideki yönetim kurulu üyeliğimden istifa ediyorum" diye konuştu.

İlçede 7 kişinin istifasının CHP İzmir İl Gençlik Kolları'na iletilmesi halinde, Karşıyaka'da İlçe Gençlik Kolları yönetimi düşecek.

İZMİR, ()

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