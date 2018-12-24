CHP İzmir milletvekilleri yerel seçim için toplandı

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in daveti üzerine İl Başkanlığı'nda bir araya gelen CHP İzmir milletvekilleri, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere dair görüş alışverişinde bulundu. Toplantının ardından açıklama yapan Deniz Yücel, CHP’nin, İYİ Parti ile yapacağı ittifakı çok önemsediklerini söyleyerek, "Ancak herkes, bu ittifakın Cumhur İttifakı’ndaki gibi bir çıkar ve pazarlık ittifakı olmadığının farkında" dedi.

CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Kani Beko, Atila Sertel, Özcan Purçu, Sevda Erdan Kılıç, Tacettin Bayır, Ednan Aslan ile İl Başkanı Deniz Yücel, basına kapalı olarak toplantı düzenledi. Milletvekilleri ile yerel seçimlere yönelik çalışmaları değerlendirmek üzere toplandıklarını söyleyen Yücel, "Bu süreci örgüt olarak koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Milletvekillerimizi de bu kapsamda toplantıya davet ettim. Süreçte gelinen noktayı karşılıklı görüş alış verişi ile değerlendirdik. Vekillerimizle ittifak ve seçim çalışmaları hakkında ortak görüşlere sahibiz. Partimizin, İYİ Parti ile yapacağı ittifakı çok önemsiyoruz. Ancak bu ittifakın Cumhur İttifakı’ndaki gibi bir çıkar ve pazarlık ittifakı olmadığının da, farkında olunduğunu düşünüyoruz" dedi.

'YENİ ÇALIŞMALARI PLANLAYACAĞIZ'

CHP'li Yücel, “CHP olarak, ülkenin ve halkın ortak değerleri, cumhuriyetin yaşatılması, demokrasinin işletilmesi, adaletin tam anlamı ile sağlanması ve ekonomideki çöküşü sonlandırma konularında herkesle sandık ittifakında bulaşacağımıza zaten inanıyoruz" diye konuştu. Bundan sonraki süreçte de partilileri ile sık sık bir araya geleceklerini ifade eden Yücel, şunları söyledi:

"Bizler İzmir'de milletvekilleri mecliste ve görevlendirildikleri her yerde, saraylarda saltanatın devamı için değil, Cumhuriyetimizin ve halkın egemenliğinin devamı için çalışıyoruz. Bu çalışmalarda vekillerimiz bugüne kadar üzerlerine düşeni ve il örgütümüzün görevlendirmeleri kapsamındaki görevlerini fazlasıyla yerine getirdiler. Bundan sonraki süreçte de sık sık bir araya gelecek, yaptıklarımızı değerlendirirken, yapacağımız yeni çalışmaları da planlayacağız."

Örgütün tüm kademeleri ile İzmir'e hizmet etmek için çalışacaklarını da söyleyen Yücel, "AKP’nin iş değil laf üreten, halkın değil kendilerinin refahını düşünen anlayışına son vermek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İZMİR, ()

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