CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den örgüte: Bireysel düşünmeyin

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Kemalpaşa İlçe Danışma Kurulu'nda, "Bakın çok samimi söylüyorum, bireysel düşünürsek kaybederiz. Bireysel düşünürsek bu vatanı, gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğini karanlığa teslim ederiz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 2019 yılında yapılacak seçimlere örgütün kenetlenerek girmesi gerektiğini söyleyerek, örgütten her kapının çalınmasını istedi. "Kim aday gösterilecek" yönündeki duyumlara şahit olduğunu belirten Yücel, "Kimse bu kaygıyı taşımasın. Böyle kritik bir dönemde kimsenin bireysel düşünmeye hakkı yok. Bu düşünceden uzak durun. Devir 'ben' değil, 'biz' deme zamanı. Bizim kaygımız bireysel değil. Bizim kaygımız Cumhuriyet kaygısı, laiklik kaygısı, demokrasi kaygısı, hukuk ve adalet kaygısı. Bireysel düşünürsek kaybederiz arkadaşlar. Bakın çok samimi söylüyorum, bireysel düşünürsek kaybederiz. Bireysel düşünürsek bu vatanı, gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğini karanlığa teslim ederiz" diye konuştu.

"ADAYLARDAN BİRİ İKTİDAR BASKISIYLA ÇEKİLDİ"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde yaşananların İzmir'in özgür ve demokratik duruşuna hiç yakışmadığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"İTO seçimlerinde 2 adayın ismi ön plana çıktı. Seçime saatler kala, adaylardan biri adaylıktan çekiliyor. Neden? Tüm İzmir biliyor iktidar partisi vekillerinin, devletin bürokratlarının, müdürlerinin, bir aday lehine iş adamlarına baskı yaptıklarını. Mevcut başkan, bu baskılar karşısında, iktidar baskısı karşısında dayanamayıp adaylıktan çekiliyor. Bunların demokrasi anlayışı bu. İTO seçimlerinde bunu yapan, yarın yerel seçimlerde ve genel seçimlerde neler yapabilir siz düşünün. İTO seçimlerinin bu şekilde gerçekleşmesi yeni seçilen Oda Başkanını da zor durumda bırakmıştır. İzmir'de oda seçimleriyle ilgili algı maalesef ki olumsuzdur. Yeni başkanının bu algıyı düzeltmek için çok çalışması gerekecek, kendisine başarılar diliyoruz."

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